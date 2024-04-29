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Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма - 29.04.2024, ПРАЙМ
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма
Генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал слова украинской телеведущей о потенциальном захвате Крыма, о чем сам генерал сообщил в эфире YouTube-канала "Прямой". | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T06:18+0300
2024-04-29T06:18+0300
2024-04-29T07:35+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал слова украинской телеведущей о потенциальном захвате Крыма, о чем сам генерал сообщил в эфире YouTube-канала "Прямой".Ранее журналиста Светлана Орловская подчеркнула, что американское вооружение поможет ВСУ "отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост" уже летом текущего года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей. В этой связи то указал, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.Ранее глава Киева Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.
https://1prime.ru/20240428/voennaya-pomosch-ukraine-847787893.html
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украина, крым, россия
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма
Генерал ВСУ посмеялся после заявления украинской ведущей об отвоевании Крыма
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал слова украинской телеведущей о потенциальном захвате Крыма, о чем сам генерал сообщил в эфире YouTube-канала "Прямой".
Ранее журналиста Светлана Орловская подчеркнула, что американское вооружение поможет ВСУ "отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост" уже летом текущего года.
"Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей. В этой связи то указал, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.
Ранее глава Киева Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.
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