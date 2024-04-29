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"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T07:57+0300
2024-04-29T07:57+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Летом 2023 года главнокомандующий Александр Сырский хвалился тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — сообщил аналитик.Ранее Сырский жаловался на тяжелое состояние на линии фронта, с которым ВСУ столкнулись на фоне существенного преимущества России как в вооружении, так и численности армии. Главком отмечал, что российские войска активно наступают по всей линии боевого соприкосновения и делают тактические успехи.Россия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
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россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
07:57 29.04.2024
 
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

Эксперт Меркурис поставил Сырского на место после слов о ситуации на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Летом 2023 года главнокомандующий Александр Сырский хвалился тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — сообщил аналитик.
Ранее Сырский жаловался на тяжелое состояние на линии фронта, с которым ВСУ столкнулись на фоне существенного преимущества России как в вооружении, так и численности армии. Главком отмечал, что российские войска активно наступают по всей линии боевого соприкосновения и делают тактические успехи.
Россия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
27 апреля, 22:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУСВО
 
 
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