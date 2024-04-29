https://1prime.ru/20240429/ukraina-847798933.html

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - 29.04.2024, ПРАЙМ

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T07:57+0300

2024-04-29T07:57+0300

2024-04-29T07:57+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Летом 2023 года главнокомандующий Александр Сырский хвалился тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — сообщил аналитик.Ранее Сырский жаловался на тяжелое состояние на линии фронта, с которым ВСУ столкнулись на фоне существенного преимущества России как в вооружении, так и численности армии. Главком отмечал, что российские войска активно наступают по всей линии боевого соприкосновения и делают тактические успехи.Россия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.

https://1prime.ru/20240427/plen-847786491.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, сво