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"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - 29.04.2024, ПРАЙМ
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T07:57+0300
2024-04-29T07:57+0300
2024-04-29T07:57+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Летом 2023 года главнокомандующий Александр Сырский хвалился тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — сообщил аналитик.Ранее Сырский жаловался на тяжелое состояние на линии фронта, с которым ВСУ столкнулись на фоне существенного преимущества России как в вооружении, так и численности армии. Главком отмечал, что российские войска активно наступают по всей линии боевого соприкосновения и делают тактические успехи.Россия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
Эксперт Меркурис поставил Сырского на место после слов о ситуации на фронте
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
Летом 2023 года главнокомандующий Александр Сырский хвалился тем,
что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, упомянул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — сообщил аналитик.
Ранее Сырский жаловался на тяжелое состояние на линии фронта, с которым ВСУ столкнулись на фоне существенного преимущества России как в вооружении, так и численности армии. Главком отмечал, что российские войска активно наступают по всей линии боевого соприкосновения и делают тактические успехи.
Россия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе