https://1prime.ru/20240429/ukraina-847799064.html

На Украине пересмотрели соблюдение конвенции по правам человека

На Украине пересмотрели соблюдение конвенции по правам человека - 29.04.2024, ПРАЙМ

На Украине пересмотрели соблюдение конвенции по правам человека

Власти Украины приняли решение пересмотреть свои обязательства, определенные Европейской конвенцие по правам человека и Международным пактом о гражданских и... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T08:06+0300

2024-04-29T08:06+0300

2024-04-29T08:06+0300

украина

права человека

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Власти Украины приняли решение пересмотреть свои обязательства, определенные Европейской конвенцие по правам человека и Международным пактом о гражданских и политических правах во время военного положения.Так, в заявлении Киева, поданном еще в начале апреля текущего года, говорится, что на фоне введенного военного положения в стране конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения.Уточняетс, что речь идет о таких правах, как неприкосновенность жилья, тайна переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свобода передвижения, право на свободу мысли и слова, право на участие в управлении общественными делами и свободно избирать и быть избранными и ряда других.Меры, которые предпринимаются на Украине в период военного положения, могут считаться отступлением от Конвенции о защите прав человека и пакта о гражданских и политических правах. Среди подобного: принудительное отчуждение имущества для нужд государства, комендантский час, особый режим въезда и выезда, осуществление досмотров, запрет митингов и демонстраций, запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства.Кроме того, в своем заявлении Киев отменил отступление от перечня статей конвенции и пакта, касающихся, в том числе, принуждения к труду, произвольных задержаний, а также права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.Заявление об отступлении от конвенции и пакта Украина подала в Совет Европы в марте 2022 года. При этом еще в мае 2015 года Верховная рада Украины объявила о праве Киева отказаться от ряда международных обязательств по защите прав человека в рамках проведения так называемой "АТО".

https://1prime.ru/20240428/ukraina-847796990.html

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украина, права человека