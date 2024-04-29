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В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека

В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека - 29.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека

В Евросоюзе прокомментировали заявление Киева занизить планку соблюдения прав человека, призвав учитывать "сложные условия" на Украине. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T14:18+0300

2024-04-29T14:18+0300

2024-04-29T15:22+0300

европа

украина

права человека

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – ПРАЙМ. В Евросоюзе прокомментировали заявление Киева занизить планку соблюдения прав человека, призвав учитывать "сложные условия" на Украине."Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют. У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства, ценности, которые очень важны для нас в ЕС, для наших отношений с Украиной", — рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. При этом он подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека играет первостепенное значение для ЕС, так как это определяет возможность вступления в европейский блок и предоставление с его стороны макрофинансовой помощи. Ранее сообщалось, что власти Киева направили в Европейский союз заявление о пересмотре обязательств по соблюдению в стране прав и свобод человека, которые определены Европейской конвенцией по правам человека и Международным пактом о гражданских и политических правах во время военного положения.Так, в заявлении отмечалось, что на фоне введенного на Украине военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции страны, могут быть временно ограничены, пока военное положение не будет снято.

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европа, украина, права человека