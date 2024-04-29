https://1prime.ru/20240429/ukraina-847802780.html

В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека

В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека

Украина обратилась в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан,... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T15:12+0300

2024-04-29T15:12+0300

2024-04-29T15:12+0300

политика

украина

совет европы

права человека

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украина обратилась в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Цеков пояснил, что для мобилизации большего числа военнообязанных Киеву необходимо получить право заходить в частные помещения, ограничить передвижение, что является само по себе ограничением понятия "свобода человека". Сенатор пояснил, что ранее Киев стремился ограничить свободу русскоязычных граждан Украины, а теперь киевский режим намерен "урезать эту свободу для всех граждан Украины". "На самом деле, на Украине демократии никогда не было. Был период "демократической анархии", скажем так — для украинокультурных граждан Украины. Если бы демократия на Украине была и если бы на Украине уважали права человека, то они не нарушали бы права русскокультурных граждан Украины", — добавил Цеков. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что военное командование в условиях военного положения может принудительно отчуждать объекты частной и коммунальной собственности для нужд государства. Также может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, проводить осмотр вещей, транспортных средств и багажа.Военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и прочих массовых мероприятий. Также могут устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства. Граждане, состоящие на военном или специальном учёте, не смогут менять место жительства без разрешения.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847801923.html

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украина, совет европы, права человека