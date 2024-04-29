https://1prime.ru/20240429/ukraina-847802780.html
В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека
В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека - 29.04.2024, ПРАЙМ
В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека
Украина обратилась в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан,... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T15:12+0300
2024-04-29T15:12+0300
2024-04-29T15:12+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украина обратилась в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Цеков пояснил, что для мобилизации большего числа военнообязанных Киеву необходимо получить право заходить в частные помещения, ограничить передвижение, что является само по себе ограничением понятия "свобода человека". Сенатор пояснил, что ранее Киев стремился ограничить свободу русскоязычных граждан Украины, а теперь киевский режим намерен "урезать эту свободу для всех граждан Украины". "На самом деле, на Украине демократии никогда не было. Был период "демократической анархии", скажем так — для украинокультурных граждан Украины. Если бы демократия на Украине была и если бы на Украине уважали права человека, то они не нарушали бы права русскокультурных граждан Украины", — добавил Цеков. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что военное командование в условиях военного положения может принудительно отчуждать объекты частной и коммунальной собственности для нужд государства. Также может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, проводить осмотр вещей, транспортных средств и багажа.Военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и прочих массовых мероприятий. Также могут устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства. Граждане, состоящие на военном или специальном учёте, не смогут менять место жительства без разрешения.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.
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Политика, УКРАИНА, Совет Европы, Права человека
В Совфеде пояснили решение Киева по правам человека
Сенатор: Киев хочет мобилизовать людей путем ограничения прав граждан Украины
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украина обратилась в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах и свободах человека, чтобы иметь возможность мобилизовать больше граждан, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Цеков пояснил, что для мобилизации большего числа военнообязанных Киеву необходимо получить право заходить в частные помещения, ограничить передвижение, что является само по себе ограничением понятия "свобода человека".
Сенатор пояснил, что ранее Киев стремился ограничить свободу русскоязычных граждан Украины, а теперь киевский режим намерен "урезать эту свободу для всех граждан Украины".
"На самом деле, на Украине демократии никогда не было. Был период "демократической анархии", скажем так — для украинокультурных граждан Украины. Если бы демократия на Украине была и если бы на Украине уважали права человека, то они не нарушали бы права русскокультурных граждан Украины", — добавил Цеков.
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что военное командование в условиях военного положения может принудительно отчуждать объекты частной и коммунальной собственности для нужд государства. Также может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, проводить осмотр вещей, транспортных средств и багажа.
В ЕС прокомментировали отношение Киева к правам человека
Военное руководство может запрещать проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и прочих массовых мероприятий. Также могут устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства. Граждане, состоящие на военном или специальном учёте, не смогут менять место жительства без разрешения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.