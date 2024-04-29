https://1prime.ru/20240429/ukraina-847802932.html

Украина вновь пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

Украина вновь пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека - 29.04.2024, ПРАЙМ

Украина вновь пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

Украина вновь пересмотрела соблюдение Конвенции по правам человека Совета Европы на фоне введения военного положения, следует из документа, опубликованного на... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T15:25+0300

2024-04-29T15:25+0300

2024-04-29T15:25+0300

политика

украина

конвенция

права человека

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ПАРИЖ, 29 апр — ПРАЙМ. Украина вновь пересмотрела соблюдение Конвенции по правам человека Совета Европы на фоне введения военного положения, следует из документа, опубликованного на сайте органа. Ранее Украина обратилась в СЕ об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время введения военного положения в марте 2022 года. Нынешний документ, поданный в начале апреля, вновь пересматривает введенные ограничения. Речь идет о статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, гарантирующих неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова. В условиях военного положения власти могут использовать частную собственность в интересах государства, устанавливать комендантский час, проводить досмотр транспортных средств и личных вещей, ограничивать свободу собраний, запрещать или ограничивать свободу передвижения и так далее.Сенатор Сергей Цеков, комментируя решение Киева обратиться в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах человека, заявил, что оно обусловлено возможностью получить право на доступ к частной собственности граждан, ограничение передвижения и т.д. — все для того, чтобы мобилизовать как можно больше граждан Украины.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847802780.html

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украина, конвенция, права человека