https://1prime.ru/20240429/ukraina-847804808.html

Минюст Украины заявил о сокращении списка ограничений прав человека

Минюст Украины заявил о сокращении списка ограничений прав человека - 29.04.2024, ПРАЙМ

Минюст Украины заявил о сокращении списка ограничений прав человека

Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что Киев сократил перечень возможных ограничений прав человека на Украине. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T17:17+0300

2024-04-29T17:17+0300

2024-04-29T17:17+0300

политика

украина

права человека

еспч

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что Киев сократил перечень возможных ограничений прав человека на Украине. "Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году — это часть наших международных обязательств… а в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его", — написал Малюська на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее Украина обратилась в СЕ об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время введения военного положения в марте 2022 года. Нынешний документ, поданный в начале апреля, вновь пересматривает введенные ограничения.В условиях военного положения власти могут использовать частную собственность в интересах государства, устанавливать комендантский час, проводить досмотр транспортных средств и личных вещей, ограничивать свободу собраний, запрещать или ограничивать свободу передвижения и так далее.Сенатор Сергей Цеков, комментируя решение Киева обратиться в Совет Европы о частичной приостановке пунктов Конвенции о правах человека, заявил, что оно обусловлено возможностью получить право на доступ к частной собственности граждан, ограничение передвижения и т.д. — все для того, чтобы мобилизовать как можно больше граждан Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, права человека, еспч