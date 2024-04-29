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На Украине с 2022 года возбудили свыше 11 тысяч дел об уклонении от службы

На Украине с 2022 года возбудили свыше 11 тысяч дел об уклонении от службы - 29.04.2024, ПРАЙМ

На Украине с 2022 года возбудили свыше 11 тысяч дел об уклонении от службы

С 2022 года на Украине было заведено свыше 11 тысяч уголовных дел об уклонении от призыва и воинского учета, сообщило украинское издание "Новое время" со... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T17:47+0300

2024-04-29T17:47+0300

2024-04-29T17:47+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. С 2022 года на Украине было заведено свыше 11 тысяч уголовных дел об уклонении от призыва и воинского учета, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны. По информации издания, в 2022 году за уклонение от призыва возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел, в 2023 году — 6745, за три месяца 2024 года — более полутора тысяч дел. За уклонение от воинского учета с 2022 года возбуждено почти 500 уголовных дел. 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, лично или через "электронный кабинет призывника". В законопроекте прописано, что уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщил, что ряды украинских войск поредели настолько, что военкоматы призывают людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщило, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.

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