https://1prime.ru/20240429/ukraina-847809798.html

На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны

На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны - 29.04.2024, ПРАЙМ

На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны

Налоговая служба Украины сможет отслеживать все транзакции жителей страны через программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T21:55+0300

2024-04-29T21:55+0300

2024-04-29T21:56+0300

политика

украина

налоговая система

банковская карта

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35d311d60a81cf4f1198bf21fc126059.jpg

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Налоговая служба Украины сможет отслеживать все транзакции жителей страны через программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Как пояснил депутат, для получения кэшбека от государства гражданин должен прикрепить в "Дії" (украинском электронном сервисе госуслуг "Действие" — прим. ред.) одну из банковских карт и разрешить доступ к транзакциям."Объясняю — это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — написал Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский в феврале анонсировал запуск программы кэшбека на Украине для стимулирования потребления украинской продукции. Она предусматривает возвращение части денег за покупку товаров украинского производства.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847802932.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, налоговая система, банковская карта