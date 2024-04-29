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На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны - 29.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны
На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны - 29.04.2024, ПРАЙМ
На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны
Налоговая служба Украины сможет отслеживать все транзакции жителей страны через программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:55+0300
2024-04-29T21:56+0300
политика
украина
налоговая система
банковская карта
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Налоговая служба Украины сможет отслеживать все транзакции жителей страны через программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Как пояснил депутат, для получения кэшбека от государства гражданин должен прикрепить в "Дії" (украинском электронном сервисе госуслуг "Действие" — прим. ред.) одну из банковских карт и разрешить доступ к транзакциям."Объясняю — это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — написал Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский в феврале анонсировал запуск программы кэшбека на Украине для стимулирования потребления украинской продукции. Она предусматривает возвращение части денег за покупку товаров украинского производства.
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украина, налоговая система, банковская карта
Политика, УКРАИНА, налоговая система, банковская карта
21:55 29.04.2024 (обновлено: 21:56 29.04.2024)
 
На Украине налоговая сможет отслеживать транзакции жителей страны

Депутат Рады Железняк: налоговая может начать отслеживать транзакции украинцев

© Unsplash/Maksym DiachenkoВечерний Киев, Украина
Вечерний Киев, Украина
© Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Налоговая служба Украины сможет отслеживать все транзакции жителей страны через программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Как пояснил депутат, для получения кэшбека от государства гражданин должен прикрепить в "Дії" (украинском электронном сервисе госуслуг "Действие" — прим. ред.) одну из банковских карт и разрешить доступ к транзакциям.
"Объясняю — это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский в феврале анонсировал запуск программы кэшбека на Украине для стимулирования потребления украинской продукции. Она предусматривает возвращение части денег за покупку товаров украинского производства.
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