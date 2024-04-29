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Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая - 29.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая
С первого мая в России вырастут ставки акцизов на вино, на фоне чего могут значительно подняться цены на импортный алкоголь, однако в то же время возрастет... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T09:51+0300
2024-04-29T09:52+0300
россия
вино
акцизы на алкогольную продукцию
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С первого мая в России вырастут ставки акцизов на вино, на фоне чего могут значительно подняться цены на импортный алкоголь, однако в то же время возрастет конкурентоспособность отечественной продукции, сообщил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев."Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история", — подчеркнул эксперт.Так, отмечается, что ставка акциза на российские игристые вина с начала мая прибавит в цене 45 рублей за литр и достигнет 119 рублей, а стоимость импортного достигнет 141 рублей. При этом акциз для тихих вин возрастает с 34 рублей до 108 рублей.Как заявил Ставцев, подписанный президентом в конце апреля текущего года закон предполагает возврат виноделам ставки акциза. Кроме того, по его словам, важным новшеством является то, что возвращается не только "на полный цикл", но и на приобретенное в России вино наливом, если отражено происхождение.Эксперт резюмировал, что на данный момент в России пытаются зачистить рынок от зарубежного вина в категории до 500 рублей. Акциз, как добавил Ставцев, поднимает планку конкурентоспособности российского вина где-то до уровня 700 рублей.Он резюмировал, что в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили и Грузии.
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россия, вино, акцизы на алкогольную продукцию
РОССИЯ, вино, акцизы на алкогольную продукцию
09:51 29.04.2024 (обновлено: 09:52 29.04.2024)
 
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая

Эксперт: ставки акцизов на вино в РФ вырастут с 1 мая, увеличатся и цены

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С первого мая в России вырастут ставки акцизов на вино, на фоне чего могут значительно подняться цены на импортный алкоголь, однако в то же время возрастет конкурентоспособность отечественной продукции, сообщил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
"Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно существенное. Например, мы считали, что цена за бутылку грузинского вина, на которое пошлина нулевая, может вырасти где-то в районе 100-150 рублей розничная уже. На всех отразится — и на дружеских странах, понятно. Акциз — это единая история", — подчеркнул эксперт.
Так, отмечается, что ставка акциза на российские игристые вина с начала мая прибавит в цене 45 рублей за литр и достигнет 119 рублей, а стоимость импортного достигнет 141 рублей. При этом акциз для тихих вин возрастает с 34 рублей до 108 рублей.
Как заявил Ставцев, подписанный президентом в конце апреля текущего года закон предполагает возврат виноделам ставки акциза. Кроме того, по его словам, важным новшеством является то, что возвращается не только "на полный цикл", но и на приобретенное в России вино наливом, если отражено происхождение.
Эксперт резюмировал, что на данный момент в России пытаются зачистить рынок от зарубежного вина в категории до 500 рублей. Акциз, как добавил Ставцев, поднимает планку конкурентоспособности российского вина где-то до уровня 700 рублей.
Он резюмировал, что в категории до 700 рублей с Россией будет сложнее конкурировать даже винам из Чили и Грузии.
 
РОССИЯвиноакцизы на алкогольную продукцию
 
 
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