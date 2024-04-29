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Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото - 29.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото
В этом году стоимость золота может достичь рекордной за всю историю отметки на фоне ускорения инфляции в США, рассказал РИА Новости главный стратег... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T05:47+0300
2024-04-29T05:47+0300
мир
сша
золото
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В этом году стоимость золота может достичь рекордной за всю историю отметки на фоне ускорения инфляции в США, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. "Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", - пояснил аналитик.Он также добавил, что в данный же момент можно увидеть коррекцию цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара. По его словам, стоимость металла существенно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, что позволяет производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды и увеличивать предложение.Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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мир, сша, золото
МИР, США, золото
05:47 29.04.2024
 
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото

Эксперт Худалов: рост инфляции в США может привести к рекордной цене на золото

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В этом году стоимость золота может достичь рекордной за всю историю отметки на фоне ускорения инфляции в США, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
"Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", - пояснил аналитик.
Он также добавил, что в данный же момент можно увидеть коррекцию цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара. По его словам, стоимость металла существенно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, что позволяет производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды и увеличивать предложение.
Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
 
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