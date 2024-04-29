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Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото

Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото - 29.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото

В этом году стоимость золота может достичь рекордной за всю историю отметки на фоне ускорения инфляции в США, рассказал РИА Новости главный стратег... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T05:47+0300

2024-04-29T05:47+0300

2024-04-29T05:47+0300

мир

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В этом году стоимость золота может достичь рекордной за всю историю отметки на фоне ускорения инфляции в США, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. "Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", - пояснил аналитик.Он также добавил, что в данный же момент можно увидеть коррекцию цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара. По его словам, стоимость металла существенно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, что позволяет производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды и увеличивать предложение.Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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мир, сша, золото