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Россиян предупредили об уловках аферистов в майские праздники

Россиян предупредили об уловках аферистов в майские праздники - 30.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об уловках аферистов в майские праздники

Мошенники в майские выходные для обмана россиян будут использовать различные уловки: от обещаний выплат ветеранам в честь Дня Победы и необходимости оплатить... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T08:55+0300

2024-04-30T08:55+0300

2024-04-30T08:55+0300

мошенничество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мошенники в майские выходные для обмана россиян будут использовать различные уловки: от обещаний выплат ветеранам в честь Дня Победы и необходимости оплатить участие в акции "Бессмертный полк" до предложений открыть сезонный вклад "на праздничных условиях" или выгодно инвестировать свои средства, сообщили РИА Новости в "Почта банке". "На майских праздниках возрастает вероятность появления новых схем мошенничества. Злоумышленники в своих интересах могут использовать праздник День Победы. Например, пообещать ветеранам дополнительные единовременные выплаты в честь Дня Победы или оплатить участие в акции "Бессмертный полк", - рассказали в пресс-службе. Для реализации схемы с легендой о праздничном пособии злоумышленники будут просить реквизиты банковской карты и СМС-коды для подтверждения операции или вынудят скачать приложение, которое позволит им получить удаленный доступ к мобильному банку жертвы и вывести с ее счета все средства. Помимо предложения оплатить участие в шествии "Бессмертный полк", мошенники могут пообещать сохранить информацию о ветеранах в базе героев. В банке напомнили, что участие в акции бесплатное и в этом году она проходит в режиме онлайн. "Кроме того, злоумышленники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также "выгодно" инвестировать средства. Для этого попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные средства перевести через "транзитный" и "безопасный" счет", - рассказали также в банке. По словам экспертов кредитной организации, мошенники будут применять и другие легенды. Например, настаивать на переоформлении сим-карты, пугать утечками персональных данных, кражей средств или взломом сайта государственных услуг. "Главное, в любой ситуации не поддаваться эмоциям. Стоит положить трубку и перезвонить по номерам телефонов, указанным на банковской карте, или на горящую линию мобильного оператора", - заключили в банке.

https://1prime.ru/20240424/obman-847663834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенничество