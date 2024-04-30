https://1prime.ru/20240430/avtokontserny-847818941.html

Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы

Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы - 30.04.2024, ПРАЙМ

Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы

Крупные европейские автопроизводители пожаловались на отток покупателей с начала 2024 года на фоне ряда негативных факторов, пишет Financial Times. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T20:13+0300

2024-04-30T20:13+0300

2024-04-30T20:13+0300

европа

авторынок

https://cdnn.1prime.ru/img/80375/34/803753416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69ca5361646f0ca54e55f9753952123e.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупные европейские автопроизводители пожаловались на отток покупателей с начала 2024 года на фоне ряда негативных факторов, пишет Financial Times.Издание указывает, что прибыль Volkswagen Group с начала года упала на 20% до 4,6 миллиарда евро, это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке. Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии.Проблемы крупных автоконцернов Европы относительно снижения спроса на новые автомобили связывают с ослаблением спроса в Китае, повышением процентных ставок и торговыми войнами.

https://1prime.ru/20240429/avtomobili-847805191.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, авторынок