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Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы
Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы - 30.04.2024, ПРАЙМ
Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы
Крупные европейские автопроизводители пожаловались на отток покупателей с начала 2024 года на фоне ряда негативных факторов, пишет Financial Times. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T20:13+0300
2024-04-30T20:13+0300
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупные европейские автопроизводители пожаловались на отток покупателей с начала 2024 года на фоне ряда негативных факторов, пишет Financial Times.Издание указывает, что прибыль Volkswagen Group с начала года упала на 20% до 4,6 миллиарда евро, это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке. Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии.Проблемы крупных автоконцернов Европы относительно снижения спроса на новые автомобили связывают с ослаблением спроса в Китае, повышением процентных ставок и торговыми войнами.
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европа, авторынок
ЕВРОПА, Авторынок
20:13 30.04.2024
 
Снижение спроса ударило по крупнейшим автоконцернам Европы

FT: крупнейшие автоконцерны ЕС отчитались о проблемах на фоне оттока покупателей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКомпания Volvo
Компания Volvo - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупные европейские автопроизводители пожаловались на отток покупателей с начала 2024 года на фоне ряда негативных факторов, пишет Financial Times.
Издание указывает, что прибыль Volkswagen Group с начала года упала на 20% до 4,6 миллиарда евро, это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке.
Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.
Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии.
Проблемы крупных автоконцернов Европы относительно снижения спроса на новые автомобили связывают с ослаблением спроса в Китае, повышением процентных ставок и торговыми войнами.
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