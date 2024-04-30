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Названы автомобили, с которыми реже расстаются россияне
Названы автомобили, с которыми реже расстаются россияне - 30.04.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, с которыми реже расстаются россияне
Эксперты "Автотеки" (проект "Авито Авто") назвали автомобили, которые россияне продают реже всего, об этом пишет "Российская газета". | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T19:44+0300
2024-04-30T19:44+0300
2024-04-30T19:44+0300
россия
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Эксперты "Автотеки" (проект "Авито Авто") назвали автомобили, которые россияне продают реже всего, об этом пишет "Российская газета".Первое место среди таких автомобилей занимает минивэн Honda Freed, производившийся с 2008 года, доля этой модели с одним владельцем составляет 78%. Далее следует минивэн Toyota Alphard (70%), на третьем месте — Honda Stepwgn с показателем 61%. На четвертом и пятом местах Nissan Leaf (60%) и Hyundai Creta (49%).Как отметили в "Автотеке", количество владельцев в ПТС является немаловажным фактором при выборе поддержанного автомобиля, так как это может многое сказать о лояльности владельцев определенной марке, а также о технических характеристиках данного автомобиля.
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россия
Названы автомобили, с которыми реже расстаются россияне
"Автотека" назвала автомобили, с которыми реже всего расстаются россияне
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Эксперты "Автотеки" (проект "Авито Авто") назвали автомобили, которые россияне продают реже всего, об этом пишет "Российская газета
".
Первое место среди таких автомобилей занимает минивэн Honda Freed, производившийся с 2008 года, доля этой модели с одним владельцем составляет 78%.
Далее следует минивэн Toyota Alphard (70%), на третьем месте — Honda Stepwgn с показателем 61%. На четвертом и пятом местах Nissan Leaf (60%) и Hyundai Creta (49%).
Как отметили в "Автотеке", количество владельцев в ПТС является немаловажным фактором при выборе поддержанного автомобиля, так как это может многое сказать о лояльности владельцев определенной марке, а также о технических характеристиках данного автомобиля.