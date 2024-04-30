Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240430/belyy-dom-847819077.html
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог подтвердить, что ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS производства... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T20:24+0300
2024-04-30T20:24+0300
вооружения
украина
сша
белый дом
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846845833_0:136:2607:1602_1920x0_80_0_0_5575d8008e462bbae5a1e6b7bac38d1f.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог подтвердить, что ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS производства США, запущенных Украиной. Ранее российское Минобороны сообщало, что российские военные за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. "Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не предоставил. Представитель Белого дома также не стал отвечать вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://1prime.ru/20240430/pentagon-847818150.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846845833_145:0:2462:1738_1920x0_80_0_0_61d36f4e527cc608efe1a12294c78f40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, белый дом, ракеты atacms
Вооружения, УКРАИНА, США, Белый дом, ракеты ATACMS
20:24 30.04.2024
 
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS

В Белом доме не смогли подтвердить данные о шести сбитых Россией ракетах ATACMS

© Фото : Official White House/Cameron SmithПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© Фото : Official White House/Cameron Smith
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог подтвердить, что ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS производства США, запущенных Украиной.
Ранее российское Минобороны сообщало, что российские военные за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не предоставил.
Представитель Белого дома также не стал отвечать вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву
18:56
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
 
ВооруженияУКРАИНАСШАБелый домракеты ATACMS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала