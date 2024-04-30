https://1prime.ru/20240430/belyy-dom-847819077.html

В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS

В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS - 30.04.2024, ПРАЙМ

В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог подтвердить, что ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS производства... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T20:24+0300

2024-04-30T20:24+0300

2024-04-30T20:24+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не смог подтвердить, что ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS производства США, запущенных Украиной. Ранее российское Минобороны сообщало, что российские военные за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. "Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не предоставил. Представитель Белого дома также не стал отвечать вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

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украина, сша, белый дом, ракеты atacms