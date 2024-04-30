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Президент Чехии считает, что страна должна перейти на евровалюту

Президент Чехии считает, что страна должна перейти на евровалюту - 30.04.2024, ПРАЙМ

Президент Чехии считает, что страна должна перейти на евровалюту

Если Чехия хочет входить в состав ведущих стран Европы, то она должна перейти на евровалюту, заявил во вторник президент республики Петр Павел, выступая в Праге | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T17:18+0300

2024-04-30T17:18+0300

2024-04-30T17:18+0300

экономика

чехия

евро

петр павел

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ПРАГА, 30 апр – ПРАЙМ. Если Чехия хочет входить в состав ведущих стран Европы, то она должна перейти на евровалюту, заявил во вторник президент республики Петр Павел, выступая в Праге на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в ЕС, сообщило издание Idnes. "Если мы хотим играть в первой лиге (Европы), логично (возникает вопрос), например, о принятии евро. Опыт стран, которые уже платят им, подтверждает, что недовольны только те, у кого его нет", — сказал Павел. Ранее президент заявил о переходе на евро во время новогоднего обращения к согражданам, вызвав бурные дебаты на эту тему на разных уровнях. Эти два выступления Павела разнятся тем, что в новогоднем обращении он предложил развернуть общенациональную дискуссию о принятии евро, а на сей раз напрямую призвал к принятию евровалюты. Правительство республики пока не выработало четкого отношения к переходу на евро. Пока правительство Чехии остановилось на том, что поручило своему экономическому совету разработать анализ плюсов и минусов вступления страны в механизм валютного курса (ERM) или введение евро. Другому правительственному органу, законодательному совету, министры поручили проанализировать необходимость внесения изменения в конституцию или в отдельные законы в связи с членством в ERM II или еврозоне. Правительство должно получить оба анализа до конца октября этого года, после чего оно предполагает принять решение о дальнейших шагах в этом направлении.

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чехия, евро, петр павел