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Неожиданно. Популярные привычки дачников оказались под строгим запретом

Неожиданно. Популярные привычки дачников оказались под строгим запретом - 30.04.2024, ПРАЙМ

Неожиданно. Популярные привычки дачников оказались под строгим запретом

В конце апреля президент подписал закон об обращении с побочными продуктами животноводства. Теперь за несоблюдение требований к хранению, обработке и реализации | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T04:04+0300

2024-04-30T04:04+0300

2024-04-30T04:04+0300

статья

дача

шашлык

курица

штраф

мчс

юрист

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. В конце апреля президент подписал закон об обращении с побочными продуктами животноводства. Теперь за несоблюдение требований к хранению, обработке и реализации навоза и помета грозит штраф до 600 тысяч. И речь не только про крупные агрофирмы. Подумать, куда девать отходы, придется и тем, кто держит домашний скот на приусадебных участках. "Прайм" разбирался, за что еще могут наказать дачников. И главное – на сколько.Хозяин – не баринНесколько лет назад сотрудники Госинспекции Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовали Таисию Коверченко на 10 тысяч рублей за курятник в саду. Пытаясь обжаловать решение, женщина дошла до Верховного суда.Участок пенсионерки находился в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ) и относился к категории земель сельскохозяйственного назначения, однако вид разрешенного использования у него — для садоводства. То есть разводить можно было только пчел — и то с одобрения соседей. Куриц, впрочем, тоже было немного – всего десять птиц, и соседи не возражали. Но суд все равно постановил, что она использовала территорию не по назначению.Пытаясь обжаловать решение суда первой и второй инстанций, женщина подчеркивала, что не только является пенсионеркой, но и живет вместе с дочерью-инвалидом, и куры для нее — важное материальное подспорье. Документ подписали другие жители СНТ, и все же Верховный суд оставил выписанный штраф в силе.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо закону, садовые территории предназначены только для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур для личных нужд хозяев. Разводить животных, даже несколько кур, разрешается лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.В 2022 году в законе "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…" появилась норма, позволяющая выращивать сельскохозяйственную птицу (курица, гусь, утка, индюк) и кроликов на садовых участках. Однако земля на территории муниципальных образований поделена на зоны. Для каждой из них местные власти устанавливают виды разрешенного использования (ВРИ) участков, объекты недвижимости, которые на них можно строить, а также их параметры по высоте и размеру.“Разводить живность можно, если для данной территориальной зоны установлен вспомогательный вид разрешённого использования "птицеводство" и (или) "животноводство"”, - разъясняет ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев.Но не следует забывать и о правильном содержании птицы: необходимый отступ от границы смежного участка - не менее метра, до колодца или скважины предписано оставить расстояние хотя бы в восемь метров, а до жилого дома соседа – все двенадцать. Само собой, следует соблюдать и гигиенические нормы, устраняя источники неприятных запахов.Важный момент – при таком ВРИ других животных разводить нельзя. Штраф за нецелевое использование - от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости этого участка, но не менее 10 тысяч рублей, а если кадастровая стоимость не определена – от 10 до 20 тысяч.Кроме того, собственника могут оштрафовать за нецелевое использование земельного участка. То есть, если земля была предоставлена для огородничества, а человек построил капитальный жилой дом либо гараж, в котором занимается предпринимательской деятельностью, поясняет юрист. За такие нарушения также грозит штраф в размере 0,5 – 1 процента от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей.Опасные шашлыкиУдивительным для многих дачников может оказаться и запрет на разведение костров. Даже если участок в собственности, сжигать мусор на нем нельзя. Рухлядь или листву в принципе нельзя сжигать ближе, чем на 15 метров от построек. Если же огонь разводится в металлической бочке, то расстояние до строения должно быть не менее семи с половиной метров.Мангал, хоть и считается более безопасным способом, тоже пожароопасен. Его следует устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек. Причем это касается любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц, печей. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида оборудования нет. Разрешено использовать не только заводские, но и самодельные жаровни. Ближе пяти метров - штраф до 5 тысяч рублей.Раньше за это спрашивали еще строже. Но в прошлом году в МЧС отказались от слишком жестких нормативов. На участке в шесть соток приготовление шашлыков и сжигание листвы было фактически невозможно. Люди массово писали об этом на сайт службы, и там отреагировали на критику дачников. Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима.Однако и за пределами частного владения тоже необходимо придерживаться установленных правил. “Так, по закону на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещена любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности”, - предупреждает юрист.Конкретные ограничения и запреты определяются для каждой особо охраняемой природной территории отдельно. В случае противоправных действий предусмотрены штрафы - на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч; на юрлиц – от 300 до 500 тысяч.Разведение костров (шашлыки) в не отведенных для этого зонах недопустимо, тем более на охранной территории. Кстати, разбивать палатки тоже можно только в специально отведённых местах. “Но, как показывает практика, в большинстве случаев здесь все ограничивается предупреждением, а не штрафом”, - отметил Корнеев.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

дача, шашлык, курица, штраф, мчс, юрист