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Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7 - 30.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240430/energetika-847815819.html
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7 - 30.04.2024, ПРАЙМ
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7
Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики,... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T15:20+0300
2024-04-30T15:20+0300
энергетика
g7
мировая энергетика
россия
украина
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РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", — говорится в заявлении. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
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g7, мировая энергетика, россия, украина
Энергетика, G7, мировая энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА
15:20 30.04.2024
 
Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7

G7: ограничение доходов РФ от энергетики является частью поддержки Украины

© Фото : Unsplash/Mick TruytsАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© Фото : Unsplash/Mick Truyts
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РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине.
"Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", — говорится в заявлении.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.
По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить
14:18
 
ЭнергетикаG7мировая энергетикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
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