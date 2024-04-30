https://1prime.ru/20240430/energetika-847815819.html

Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7

Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7 - 30.04.2024, ПРАЙМ

Ограничение доходов РФ от энергетики поможет Украине, заявила G7

Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики,... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T15:20+0300

2024-04-30T15:20+0300

2024-04-30T15:20+0300

энергетика

g7

мировая энергетика

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846210008_0:1313:2047:2464_1920x0_80_0_0_61452e7e81d8ad719cf47ad8829b266f.jpg

РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 заявили, что ограничение доходов РФ от энергетики представляет собой важную часть поддержки Украины, следует из заявления министров энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины", — говорится в заявлении. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.

https://1prime.ru/20240430/g7-847814981.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g7, мировая энергетика, россия, украина