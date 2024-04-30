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Евро поднялся до максимума впервые с 19 апреля - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Евро поднялся до максимума впервые с 19 апреля
Евро поднялся до максимума впервые с 19 апреля - 30.04.2024, ПРАЙМ
Евро поднялся до максимума впервые с 19 апреля
Курс рубля продолжает снижаться во вторник днем: евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар растет до 93,38 рубля, юань - до 12,75 рубля, следует | 30.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться во вторник днем: евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар растет до 93,38 рубля, юань - до 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 мск рос на 83 копейки - до 100,12 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,75 рубля, доллара - на 38 копеек, до 93,38 рубля.
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россия, евро, иностранная валюта
РОССИЯ, евро, иностранная валюта
12:14 30.04.2024
 
Евро поднялся до максимума впервые с 19 апреля

Евро поднялся до 100 рублей впервые с 19 апреля

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться во вторник днем: евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар растет до 93,38 рубля, юань - до 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 мск рос на 83 копейки - до 100,12 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,75 рубля, доллара - на 38 копеек, до 93,38 рубля.
 
РОССИЯевроиностранная валюта
 
 
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