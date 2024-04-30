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Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России
Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России - 30.04.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России
Еврокомиссия в преддверии выборов в Европарламент открыла расследование против компании Meta* из-за подозрения, что компания делает недостаточно для... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T21:13+0300
2024-04-30T21:13+0300
политика
европа
расследование
дезинформация
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия в преддверии выборов в Европарламент открыла расследование против компании Meta* из-за подозрения, что компания делает недостаточно для противодействия дезинформации, пишет Politico.В ЕК подозревают, что Meta* не выполняет свои обязательства по противодействию вводящей в заблуждение рекламе, а также кампаниям по дезинформации, что может представлять угрозу для гражданского дискурса, избирательного процесса, фундаментальных прав и прав потребителя."Эта комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе.В Брюсселе полагают, что механизм Meta, фильтрующий нелегальный контент, не так прост в использовании, чтобы соответствовать вступившему в силу в 2023 году Закону о цифровых услугах.Отмечается, что в случае выявления нарушения закона о рекламе компании Meta* грозит штраф до 6% от годовой выручки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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европа, расследование, дезинформация
Политика, ЕВРОПА, расследование, Дезинформация
21:13 30.04.2024
 
Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России

Politico: Еврокомиссия проверит Meta* на предмет борьбы с дезинформацией

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия в преддверии выборов в Европарламент открыла расследование против компании Meta* из-за подозрения, что компания делает недостаточно для противодействия дезинформации, пишет Politico.
В ЕК подозревают, что Meta* не выполняет свои обязательства по противодействию вводящей в заблуждение рекламе, а также кампаниям по дезинформации, что может представлять угрозу для гражданского дискурса, избирательного процесса, фундаментальных прав и прав потребителя.
"Эта комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе.
В Брюсселе полагают, что механизм Meta, фильтрующий нелегальный контент, не так прост в использовании, чтобы соответствовать вступившему в силу в 2023 году Закону о цифровых услугах.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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24 апреля, 13:44
Отмечается, что в случае выявления нарушения закона о рекламе компании Meta* грозит штраф до 6% от годовой выручки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ПолитикаЕВРОПАрасследованиеДезинформация
 
 
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