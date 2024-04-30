https://1prime.ru/20240430/evropa-847819226.html

Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России

Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России - 30.04.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия проверит соцсети на предмет борьбы с дезинформацией из России

Еврокомиссия в преддверии выборов в Европарламент открыла расследование против компании Meta* из-за подозрения, что компания делает недостаточно для... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T21:13+0300

2024-04-30T21:13+0300

2024-04-30T21:13+0300

политика

европа

расследование

дезинформация

https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия в преддверии выборов в Европарламент открыла расследование против компании Meta* из-за подозрения, что компания делает недостаточно для противодействия дезинформации, пишет Politico.В ЕК подозревают, что Meta* не выполняет свои обязательства по противодействию вводящей в заблуждение рекламе, а также кампаниям по дезинформации, что может представлять угрозу для гражданского дискурса, избирательного процесса, фундаментальных прав и прав потребителя."Эта комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пресс-релизе.В Брюсселе полагают, что механизм Meta, фильтрующий нелегальный контент, не так прост в использовании, чтобы соответствовать вступившему в силу в 2023 году Закону о цифровых услугах.Отмечается, что в случае выявления нарушения закона о рекламе компании Meta* грозит штраф до 6% от годовой выручки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240424/ek-847652130.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, расследование, дезинформация