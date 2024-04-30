https://1prime.ru/20240430/evrosoyuz-847814703.html

Евросоюз обдумает ответ на решение РФ по компаниям, заявили в Брюсселе

Евросоюз обдумает ответ на решение РФ по компаниям, заявили в Брюсселе - 30.04.2024, ПРАЙМ

Евросоюз обдумает ответ на решение РФ по компаниям, заявили в Брюсселе

Евросоюз и страны-участники изучают дальнейшие шаги в ответ на решение России о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, сообщил на... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:05+0300

2024-04-30T14:05+0300

2024-04-30T14:05+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Евросоюз и страны-участники изучают дальнейшие шаги в ответ на решение России о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. "Евросоюз и государства-члены находятся в контакте с пострадавшими компаниями, пересматривают всю ситуацию и обсуждают, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты", - сказал он. Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть это решение. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens. Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

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европа, россия, газпром, активы