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В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить - 30.04.2024, ПРАЙМ
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В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить
В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить - 30.04.2024, ПРАЙМ
В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить
Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T14:18+0300
2024-04-30T14:18+0300
россия
g7
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РИМ, 30 апр - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В России не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, g7
РОССИЯ, G7
14:18 30.04.2024
 
В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить

G7 хотят сократить зависимость от товаров из РФ, связанных с ядерной энергетикой

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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РИМ, 30 апр - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине.
"Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении.
В России не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РОССИЯG7
 
 
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