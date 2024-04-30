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В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить

В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить - 30.04.2024, ПРАЙМ

В G7 рассказали, зависимость от каких российских товаров хотят сократить

Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:18+0300

2024-04-30T14:18+0300

2024-04-30T14:18+0300

россия

g7

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РИМ, 30 апр - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" подтверждают обязательство сократить зависимость от поставок из РФ гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине. "Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России, в том числе содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, свободной от влияния России, и помогать странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В России не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, g7