https://1prime.ru/20240430/g7-847815954.html

Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС

Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС - 30.04.2024, ПРАЙМ

Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС

Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС, говорится в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T15:30+0300

2024-04-30T15:30+0300

2024-04-30T15:30+0300

энергетика

запорожская аэс

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg

РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС, говорится в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы осуждаем взятие силой, продолжающийся контроль и милитаризацию Россией Запорожской АЭС на Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности, а также несет потенциальные последствия для более широкого международного сообщества", — говорится в заявлении. Кроме того, G7 подчеркнули важную роль МАГАТЭ в области соблюдения всеми странами высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения при применении ядерной энергетики. АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.

https://1prime.ru/20240415/zaes-847404858.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, g7