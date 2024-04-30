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Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС
Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС - 30.04.2024, ПРАЙМ
Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС
Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС, говорится в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T15:30+0300
2024-04-30T15:30+0300
энергетика
запорожская аэс
g7
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РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС, говорится в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине. "Мы осуждаем взятие силой, продолжающийся контроль и милитаризацию Россией Запорожской АЭС на Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности, а также несет потенциальные последствия для более широкого международного сообщества", — говорится в заявлении. Кроме того, G7 подчеркнули важную роль МАГАТЭ в области соблюдения всеми странами высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения при применении ядерной энергетики. АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
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запорожская аэс, g7
Энергетика, Запорожская АЭС, G7
15:30 30.04.2024
 
Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС

Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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РИМ, 30 апр — ПРАЙМ. Страны G7 осудили контроль России над Запорожской АЭС, говорится в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине.
"Мы осуждаем взятие силой, продолжающийся контроль и милитаризацию Россией Запорожской АЭС на Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности, а также несет потенциальные последствия для более широкого международного сообщества", — говорится в заявлении.
Кроме того, G7 подчеркнули важную роль МАГАТЭ в области соблюдения всеми странами высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения при применении ядерной энергетики.
АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Небензя опроверг нападения на ЗАЭС со стороны России
15 апреля, 23:41
7 апреля беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСG7
 
 
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