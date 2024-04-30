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Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - 30.04.2024, ПРАЙМ
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T13:11+0300
2024-04-30T13:11+0300
спецоперация на украине
россия
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илон маск
всу
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в соцсети Х.Таким образом бизнесмен прокомментировал пост газеты Zero Hedge, которая привела слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации для украинской армии на линии фронта."Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — заявил Маск.В этой связи он добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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россия, украина, илон маск, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Илон Маск, ВСУ
13:11 30.04.2024
 
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского

Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным оставшимся в конфликте

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в соцсети Х.
Таким образом бизнесмен прокомментировал пост газеты Zero Hedge, которая привела слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации для украинской армии на линии фронта.
"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — заявил Маск.
В этой связи он добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.
Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАИлон МаскВСУ
 
 
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