https://1prime.ru/20240430/ilon-mask-847814520.html
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского - 30.04.2024, ПРАЙМ
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T13:11+0300
2024-04-30T13:11+0300
2024-04-30T13:11+0300
спецоперация на украине
россия
украина
илон маск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в соцсети Х.Таким образом бизнесмен прокомментировал пост газеты Zero Hedge, которая привела слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации для украинской армии на линии фронта."Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — заявил Маск.В этой связи он добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://1prime.ru/20240430/mask-847811657.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, илон маск, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Илон Маск, ВСУ
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского
Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы единственным оставшимся в конфликте
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Вопрос о взятии Вооруженными силами России Одессы является последним из оставшихся в украинском конфликте вопросов, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в соцсети Х
.
Таким образом бизнесмен прокомментировал пост газеты Zero Hedge, которая привела слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации для украинской армии на линии фронта.
"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос", — заявил Маск.
В этой связи он добавил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.
Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Bloomberg: Маск заработал миллиарды за пять дней