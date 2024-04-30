https://1prime.ru/20240430/intervyu-847812725.html
Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина
Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина - 30.04.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина, беседа длиной в 20 минут опубликована в социальной сети X. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T09:51+0300
2024-04-30T09:51+0300
2024-04-30T09:51+0300
такер карлсон
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина, беседа длиной в 20 минут опубликована в социальной сети X.Карлсон обозначил подзаголовки "Саморазрушительное поведение Запада" и "Когда Россия стала рассматриваться как главный враг Америки". Кроме того, он назвал Дугина "самым известным политическим философом", напомнив, что "украинское правительство убило его дочь".Отмечается, что Дугин затронул такие темы, как природа либерализма. Философ назвал президента России Владимира Путина "традиционным лидером", запустившим процесс вывода страны из-под глобального влияния и отстаивающим традиционные ценности. Проводимая им политика стала причиной враждебности США, добавил Дугин.Дочь философа, Дарья Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как сообщала ФСБ, за убийством философа стоят украинские службы, а исполнителем выступила Наталья Вовк.
https://1prime.ru/20240424/svo-847633529.html
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такер карлсон
Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина
Философ Александр Дугин дал интервью журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина, беседа длиной в 20 минут опубликована в социальной сети X.
Карлсон обозначил подзаголовки "Саморазрушительное поведение Запада" и "Когда Россия стала рассматриваться как главный враг Америки". Кроме того, он назвал Дугина "самым известным политическим философом", напомнив, что "украинское правительство убило его дочь".
Отмечается, что Дугин затронул такие темы, как природа либерализма. Философ назвал президента России Владимира Путина "традиционным лидером", запустившим процесс вывода страны из-под глобального влияния и отстаивающим традиционные ценности. Проводимая им политика стала причиной враждебности США, добавил Дугин.
Дочь философа, Дарья Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как сообщала ФСБ, за убийством философа стоят украинские службы, а исполнителем выступила Наталья Вовк.
В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине