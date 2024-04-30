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Мировые цены на какао-бобы достигли минимума с конца марта

Мировые цены на какао-бобы достигли минимума с конца марта - 30.04.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на какао-бобы достигли минимума с конца марта

Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник опустились ниже девяти тысяч долларов за тонну впервые с конца марта, а с пиковых значений они рухнули уже на 25%, | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:09+0300

2024-04-30T14:09+0300

2024-04-30T14:09+0300

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какао-бобы

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник опустились ниже девяти тысяч долларов за тонну впервые с конца марта, а с пиковых значений они рухнули уже на 25%, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. Во вторник в ходе торгов стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов упала до 8 850 долларов за тонну, что стало минимумом с 21 марта. При этом ниже 9 тысяч долларов стоимость этого сырья в последний раз была 22 марта. Стоимость какао-бобов достигла пика 19 апреля на уровне 11 878 долларов за тонну. С этого максимума цены опустились на 25%. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке. При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов – оно усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.

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мир, какао-бобы, шоколад, мировая торговля