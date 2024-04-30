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Россиянам рассказали, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Россиянам рассказали, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi - 30.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Хакеры могут использовать незащищенные публичные точки Wi-Fi для перехвата персональных данных и паролей, сообщил ведущий менеджер продукта RuStore Александр... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T05:40+0300
2024-04-30T05:40+0300
2024-04-30T05:41+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Хакеры могут использовать незащищенные публичные точки Wi-Fi для перехвата персональных данных и паролей, сообщил ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. "Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле", - отметил эксперт. Как отметил Руснак, с помощью публичные сети хакеры могут начать атаку "человек посередине". Речь идет о кибератаке, при которой перехватываются данные, которые впоследствии между двумя организациями или людьми. При подобной атаке, подчеркнул Руснак, киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений. По его словам, злоумышленники могут анализировать трафик и перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Кроме того, Они, заявил Руснак, также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные для того, чтобы привлечь внимание пользователей иполучить все передаваемые данные. Эксперт порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках. "Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi", - отметил он.
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россия, хакеры
Мошенничество, РОССИЯ, хакеры
Россиянам рассказали, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Эксперт Руснак: незащищенные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата данных
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Хакеры могут использовать незащищенные публичные точки Wi-Fi для перехвата персональных данных и паролей, сообщил ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.
"Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле", - отметил эксперт.
Как отметил Руснак, с помощью публичные сети хакеры могут начать атаку "человек посередине". Речь идет о кибератаке, при которой перехватываются данные, которые впоследствии между двумя организациями или людьми.
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При подобной атаке, подчеркнул Руснак, киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений.
По его словам, злоумышленники могут анализировать трафик и перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Кроме того, Они, заявил Руснак, также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные для того, чтобы привлечь внимание пользователей иполучить все передаваемые данные.
Эксперт порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках. "Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi", - отметил он.