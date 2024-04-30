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Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США - 30.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США
Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T11:22+0300
2024-04-30T11:22+0300
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китай
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше экономических возможностей, чем США готовы признать, сообщает агентство Bloomberg. Так, в статье отмечается, что китайский лидер планирует пятого мая начать рабочую поездку во Францию, Сербию и Венгрию, страны, стремящиеся к инвестициям из Китая, несмотря на все предупреждения Вашингтона. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАгентство сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить сотрудничество с Си Цзиньпином и убедить его призвать президента России Владимира Путина закончить спецоперацию на Украине."Макрон предлагает Си возможность вести переговоры с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути. Эта поездка представляет собой попытку привлечь те части Европы, которые, по мнению Си, могут более симпатизировать его позиции", — сказал доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.В то же время, как отмечает автор материала, рабочий визит Си в Европу происходит на фоне того, что ЕС постепенно начинает разделять позицию США в необходимости противодействия наплыву дешевых китайских товаров и предполагаемым рискам для национальной безопасности. В этой связи преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Дункан Фриман подчеркнул, что китайский лидер едет в Европу с намерением показать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем возможно.Как отметила директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдыня Уна Александра Берзина-Черенкова, Си посетит именно те страны, "которым легче послать чигнат о неприязни к архитектуре глобальной безопасности под руководством США". По ее словам, получение поддержки со стороны дружественных стран поможет Пекину дать понять, что "Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель".
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китай, европа
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США
Bloomberg: Си Цзиньпин намерен показать ЕС возможности, которые может предложить Пекин
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ
. Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше экономических возможностей, чем США готовы признать, сообщает
агентство Bloomberg.
Так, в статье отмечается, что китайский лидер планирует пятого мая начать рабочую поездку во Францию, Сербию и Венгрию, страны, стремящиеся к инвестициям из Китая, несмотря на все предупреждения Вашингтона.
Агентство сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить сотрудничество с Си Цзиньпином и убедить его призвать президента России Владимира Путина закончить спецоперацию на Украине.
Bloomberg: Маск заработал миллиарды за пять дней
"Макрон предлагает Си возможность вести переговоры с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути. Эта поездка представляет собой попытку привлечь те части Европы, которые, по мнению Си, могут более симпатизировать его позиции", — сказал доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.
В то же время, как отмечает автор материала, рабочий визит Си в Европу происходит на фоне того, что ЕС постепенно начинает разделять позицию США в необходимости противодействия наплыву дешевых китайских товаров и предполагаемым рискам для национальной безопасности. В этой связи преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Дункан Фриман подчеркнул, что китайский лидер едет в Европу с намерением показать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем возможно.
Как отметила директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдыня Уна Александра Берзина-Черенкова, Си посетит именно те страны, "которым легче послать чигнат о неприязни к архитектуре глобальной безопасности под руководством США". По ее словам, получение поддержки со стороны дружественных стран поможет Пекину дать понять, что "Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель".