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Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США - 30.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США
Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T11:22+0300
2024-04-30T12:09+0300
китай
европа
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше экономических возможностей, чем США готовы признать, сообщает агентство Bloomberg. Так, в статье отмечается, что китайский лидер планирует пятого мая начать рабочую поездку во Францию, Сербию и Венгрию, страны, стремящиеся к инвестициям из Китая, несмотря на все предупреждения Вашингтона. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАгентство сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить сотрудничество с Си Цзиньпином и убедить его призвать президента России Владимира Путина закончить спецоперацию на Украине."Макрон предлагает Си возможность вести переговоры с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути. Эта поездка представляет собой попытку привлечь те части Европы, которые, по мнению Си, могут более симпатизировать его позиции", — сказал доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.В то же время, как отмечает автор материала, рабочий визит Си в Европу происходит на фоне того, что ЕС постепенно начинает разделять позицию США в необходимости противодействия наплыву дешевых китайских товаров и предполагаемым рискам для национальной безопасности. В этой связи преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Дункан Фриман подчеркнул, что китайский лидер едет в Европу с намерением показать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем возможно.Как отметила директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдыня Уна Александра Берзина-Черенкова, Си посетит именно те страны, "которым легче послать чигнат о неприязни к архитектуре глобальной безопасности под руководством США". По ее словам, получение поддержки со стороны дружественных стран поможет Пекину дать понять, что "Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель".
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китай, европа
КИТАЙ, ЕВРОПА
11:22 30.04.2024 (обновлено: 12:09 30.04.2024)
 
Bloomberg: Си Цзиньпин приготовился вбить клин между ЕС и США

Bloomberg: Си Цзиньпин намерен показать ЕС возможности, которые может предложить Пекин

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский союз впервые за пять лет с четким посланием: Пекин может предложить европейскому блоку гораздо больше экономических возможностей, чем США готовы признать, сообщает агентство Bloomberg.
Так, в статье отмечается, что китайский лидер планирует пятого мая начать рабочую поездку во Францию, Сербию и Венгрию, страны, стремящиеся к инвестициям из Китая, несмотря на все предупреждения Вашингтона.
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Агентство сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить сотрудничество с Си Цзиньпином и убедить его призвать президента России Владимира Путина закончить спецоперацию на Украине.
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"Макрон предлагает Си возможность вести переговоры с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность идти по более независимому пути. Эта поездка представляет собой попытку привлечь те части Европы, которые, по мнению Си, могут более симпатизировать его позиции", — сказал доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.
В то же время, как отмечает автор материала, рабочий визит Си в Европу происходит на фоне того, что ЕС постепенно начинает разделять позицию США в необходимости противодействия наплыву дешевых китайских товаров и предполагаемым рискам для национальной безопасности. В этой связи преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Дункан Фриман подчеркнул, что китайский лидер едет в Европу с намерением показать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем возможно.
Как отметила директор Центра китайских исследований Рижского университета Страдыня Уна Александра Берзина-Черенкова, Си посетит именно те страны, "которым легче послать чигнат о неприязни к архитектуре глобальной безопасности под руководством США". По ее словам, получение поддержки со стороны дружественных стран поможет Пекину дать понять, что "Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель".
 
КИТАЙЕВРОПА
 
 
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