https://1prime.ru/20240430/komissiya-847769307.html

Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая

Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая - 30.04.2024, ПРАЙМ

Банки лишат особой возможности наживаться на россиянах уже с мая

С мая граждане России смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T02:02+0300

2024-04-30T02:02+0300

2024-04-30T02:02+0300

комиссия

комиссия за переводы

банки

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. С мая граждане России смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Прошлым летом Госдума приняла соответствующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Эта норма вступает в силу в последний месяц весны, хотя некоторые банки отменили комиссии заранее.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПроблема с ограничениями по переводу средств между собственными счетами крайне актуальна, считает эксперт. Дело в том, что суммы свыше 300 тысяч рублей неудобно переносить физически из одного банка в другой, даже с использованием банкоматов. Кроме того, это небезопасно."Конечно, в первую очередь от новаций выигрывает именно клиент - его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом", - убежден экономист.При существовавших лимитах было непросто перевести собственные средства для операций с недвижимостью или движимым имуществом, например, автомобилем. Людям приходилось оплачивать комиссию, чтобы перевести свои средства из одного банка в другой на собственный же счёт. То есть, по сути платить, "за безналичную инкассацию" из своего кармана, разъясняет Ферапонтов.Люди старались избежать дополнительных расходов, переводя деньги в рамках лимитов и "растягивая" срок сделки либо используя гибридные схемы: часть обналичивали и перевозили в другой банк, переживая за сохранность денежных средств, а часть переводили в рамках ограничений. Теперь эта проблема будет устранена.По мнению экономиста, резкого скачка тарифов со стороны банков ждать не стоит. Более логичное следствие данных нововведений – операции внутри российского банковского сектора станут удобнее и прозрачнее к общей пользе.

https://1prime.ru/20240410/komissiya--847235293.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

комиссия, комиссия за переводы, банки, эксклюзив