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Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы - 30.04.2024, ПРАЙМ
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T23:18+0300
2024-04-30T23:18+0300
2024-04-30T23:18+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий, передает во вторник телеканал MSNBC. Приговор, вынесенный Чжао, значительно меньше трех лет тюрьмы, которые запрашивала для него прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.Чжао обвини в нарушении закона о банковской тайне, а также через его криптобиржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на сумму примерно 900 миллионов долларов, связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций.В ноябре минувшего года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
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binance, суд, сша
Мошенничество, Binance, суд, США
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
MSNBC: Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий, передает во вторник телеканал MSNBC.
Приговор, вынесенный Чжао, значительно меньше трех лет тюрьмы, которые запрашивала для него прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.
Чжао обвини в нарушении закона о банковской тайне, а также через его криптобиржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на сумму примерно 900 миллионов долларов, связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций.
Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России
В ноябре минувшего года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance.
В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.