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Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы - 30.04.2024, ПРАЙМ

Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы

Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T23:18+0300

2024-04-30T23:18+0300

2024-04-30T23:18+0300

мошенничество

binance

суд

сша

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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий, передает во вторник телеканал MSNBC. Приговор, вынесенный Чжао, значительно меньше трех лет тюрьмы, которые запрашивала для него прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.Чжао обвини в нарушении закона о банковской тайне, а также через его криптобиржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на сумму примерно 900 миллионов долларов, связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций.В ноябре минувшего года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

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