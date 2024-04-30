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Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы - 30.04.2024, ПРАЙМ
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы
Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T23:18+0300
2024-04-30T23:18+0300
мошенничество
binance
суд
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий, передает во вторник телеканал MSNBC. Приговор, вынесенный Чжао, значительно меньше трех лет тюрьмы, которые запрашивала для него прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.Чжао обвини в нарушении закона о банковской тайне, а также через его криптобиржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на сумму примерно 900 миллионов долларов, связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций.В ноябре минувшего года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance. В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
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binance, суд, сша
Мошенничество, Binance, суд, США
23:18 30.04.2024
 
Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы

MSNBC: Суд в США приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральный суд американского города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами в отсутствие соответствующих лицензий, передает во вторник телеканал MSNBC.
Приговор, вынесенный Чжао, значительно меньше трех лет тюрьмы, которые запрашивала для него прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.
Чжао обвини в нарушении закона о банковской тайне, а также через его криптобиржу прошло более 1,5 миллиона транзакций на сумму примерно 900 миллионов долларов, связанных с финансированием терроризма и формами нарушения американских санкций.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России
25 марта, 16:55
В ноябре минувшего года Чжао заключил с американским правительством сделку, предусматривавшую завершение многолетнего расследования в отношении Binance.
В рамках мирового соглашения основатель крупнейшей криптобиржи ушел с поста ее генерального директора и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
 
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