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В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS

В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS - 30.04.2024, ПРАЙМ

В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS

В селе Донское, расположенном в Симферопольском районе, после уничтожения ракет ATACMS обнаружили суббоеприпасы, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T12:55+0300

2024-04-30T12:55+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. В селе Донское, расположенном в Симферопольском районе, после уничтожения ракет ATACMS обнаружили суббоеприпасы, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.В этой связи политик призвал крымчан при обнаружении суббоеприпасов сразу сообщать об этом правоохранителям. "Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – написал глава республики в своем Telegram-канале.Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что ночью на 30 апреля Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS Крым. По его словам, система противовоздушной обороны успешно отбила атаку.

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россия, крым, ракеты atacms, всу