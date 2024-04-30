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В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
В селе Донское, расположенном в Симферопольском районе, после уничтожения ракет ATACMS обнаружили суббоеприпасы, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T12:55+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. В селе Донское, расположенном в Симферопольском районе, после уничтожения ракет ATACMS обнаружили суббоеприпасы, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.В этой связи политик призвал крымчан при обнаружении суббоеприпасов сразу сообщать об этом правоохранителям. "Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – написал глава республики в своем Telegram-канале.Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что ночью на 30 апреля Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS Крым. По его словам, система противовоздушной обороны успешно отбила атаку.
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РОССИЯ, КРЫМ, ракеты ATACMS, ВСУ
В Крыму предупредили о суббоеприпасах после уничтожения ракет ATACMS
Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. В селе Донское, расположенном в Симферопольском районе, после уничтожения ракет ATACMS обнаружили суббоеприпасы, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
В этой связи политик призвал крымчан при обнаружении суббоеприпасов сразу сообщать об этом правоохранителям.
"Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что ночью на 30 апреля Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS Крым. По его словам, система противовоздушной обороны успешно отбила атаку.