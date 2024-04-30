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В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 30.04.2024, ПРАЙМ
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В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более пяти тысяч человек, чьи дома были затоплены в период паводка, получили единовременные выплаты в Курганской области, рассказали в пресс-службе... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:52+0300
2024-04-30T08:52+0300
происшествия
россия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – ПРАЙМ. Более пяти тысяч человек, чьи дома были затоплены в период паводка, получили единовременные выплаты в Курганской области, рассказали в пресс-службе правительства региона. "На 29 апреля выплаты получили более 5 тысяч человек, пострадавших в результате ЧС. В основном это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества первой необходимости в увеличенном по решению главы региона размере - 50 и 100 тысяч рублей соответственно, которые также уже получили несколько десятков человек", - сообщается в материале. Кроме того, уточняется, что муниципальные оценочные комиссии в Кетово и Кургане работают круглосуточно, без праздников и выходных. По данным властей, на данный момент ведется активная работа и по оценке причиненного половодьем ущерба жилью. Отмечается, что уже завершились обследование состояния жилого фонда после паводка комиссии в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах.Также сообщается, что количество затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог остаются затопленными.
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россия, курганская область
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область
08:52 30.04.2024
 
В Курганской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

В Курганской области более пяти тысяч пострадавших от паводка получили выплаты

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе Омского моста в Кургане
Разлив реки Тобол в районе Омского моста в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – ПРАЙМ. Более пяти тысяч человек, чьи дома были затоплены в период паводка, получили единовременные выплаты в Курганской области, рассказали в пресс-службе правительства региона.
"На 29 апреля выплаты получили более 5 тысяч человек, пострадавших в результате ЧС. В основном это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества первой необходимости в увеличенном по решению главы региона размере - 50 и 100 тысяч рублей соответственно, которые также уже получили несколько десятков человек", - сообщается в материале.
Кроме того, уточняется, что муниципальные оценочные комиссии в Кетово и Кургане работают круглосуточно, без праздников и выходных.
По данным властей, на данный момент ведется активная работа и по оценке причиненного половодьем ущерба жилью. Отмечается, что уже завершились обследование состояния жилого фонда после паводка комиссии в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах.
Также сообщается, что количество затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог остаются затопленными.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская область
 
 
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