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Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ

Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ - 30.04.2024, ПРАЙМ

Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине,... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T12:12+0300

2024-04-30T12:12+0300

2024-04-30T12:12+0300

китай

франция

эммануэль макрон

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине, сообщает агентство Bloomberg."Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — сообщил опрошенный изданием источник.Также уточняется, что Макрон также хочет привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет собирается совершить рабочий визит во Францию, Сербию и Венгрию.

китай

франция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин