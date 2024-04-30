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Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ
Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ - 30.04.2024, ПРАЙМ
Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине,... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T12:12+0300
2024-04-30T12:12+0300
китай
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине, сообщает агентство Bloomberg."Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — сообщил опрошенный изданием источник.Также уточняется, что Макрон также хочет привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет собирается совершить рабочий визит во Францию, Сербию и Венгрию.
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китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин
КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин
12:12 30.04.2024
 
Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ

Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — сообщил опрошенный изданием источник.
Также уточняется, что Макрон также хочет привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет собирается совершить рабочий визит во Францию, Сербию и Венгрию.
 
КИТАЙФРАНЦИЯЭммануэль МакронСи Цзиньпин
 
 
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