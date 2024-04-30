Макрон придумал неожиданный способ влияния на Путина, пишет СМИ
Bloomberg: Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на Путина
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и призвать его закончить спецоперацию на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — сообщил опрошенный изданием источник.
"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — сообщил опрошенный изданием источник.
Также уточняется, что Макрон также хочет привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.
5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет собирается совершить рабочий визит во Францию, Сербию и Венгрию.
5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет собирается совершить рабочий визит во Францию, Сербию и Венгрию.