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Названы главные мировые поставщики мяса в Россию

Названы главные мировые поставщики мяса в Россию - 30.04.2024, ПРАЙМ

Названы главные мировые поставщики мяса в Россию

Главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай, при этом основным в импорте стало мясо крупного рогатого | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T07:09+0300

2024-04-30T07:09+0300

2024-04-30T07:09+0300

россия

мясо

мировая торговля

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай, при этом основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы, выяснило РИА Новости на основании открытых статистических данных. Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщал ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Что касается импорта продукции из дружественных стран, то, по его словам, наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны. Так, по итогам 2023 года, по данным статистики, лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия, поставив продукции, предположительно, на 293 тысячи тонн. Поскольку Белоруссия не раскрывает данные о своей торговле, эти объемы были рассчитаны по данным Россельхознадзора. Как сообщало ведомство, общий импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн, из которых почти половина пришлась на Белоруссию. Согласно данным платформы Comtrade и национальных статслужб, в тройку лидеров вошли Бразилия, поставившая России мяса более чем на 111 тысяч тонн, а также Парагвай с объемом поставок более чем 42 тысячи тонн. Замыкают пятерку Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно. В лидерах по импорту мясной продукции в Россию также оказались Индия (10 тысяч тонн), Уругвай (8 тысяч тонн), Турция (7 тысяч тонн) и Колумбия (2 тысячи тонн). Главным в импорте России стали мясо и субпродукты крупного рогатого скота - согласно доступным данным, объемы их ввоза составили примерно 65%, а на мясо и субпродукты птицы пришлось 32%. По данным Россельхознадзора Россия купила свинины на 1,4 тысячи тонн, говядины - на 201 тысячу тонн, мяса и субпродуктов птицы - на 232 тысячи тонн. Собственное производство мяса в России в 2023 году, по данным Россельхознадзора, составило 11,7 миллиона тонн. Из них мяса птицы было произведено на 5,3 миллиона тонн, свинины - на 4,8 миллиона тонн, а говядины - на 1,7 миллиона тонн.

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россия, мясо, мировая торговля