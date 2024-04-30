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WSJ: в НАТО оценили вероятность "нападения" России на альянс
WSJ: в НАТО оценили вероятность "нападения" России на альянс - 30.04.2024, ПРАЙМ
WSJ: в НАТО оценили вероятность "нападения" России на альянс
В НАТО считают маловероятным "прямое столкновение" с Россией в ближайшем будущем, сообщает американское издание Wall Street Journal. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T10:18+0300
2024-04-30T10:18+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В НАТО считают маловероятным "прямое столкновение" с Россией в ближайшем будущем, сообщает американское издание Wall Street Journal. "Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", - сообщается в материале газеты.При этом, как не раз говорили в Москве, Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс, в то время как сам блок нацелен на конфронтацию.Издание отмечает, что различные позиции стран-членов на внешние угрозы является самым серьезным разногласием в НАТО. По информации газеты, в блоке указывали, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем России.
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россия, запад, нато
WSJ: в НАТО оценили вероятность "нападения" России на альянс
WSJ: в НАТО считают маловероятным "нападение" РФ на альянс в ближайшем будущем
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ.
В НАТО считают маловероятным "прямое столкновение" с Россией в ближайшем будущем, сообщает американское издание Wall Street Journal
.
"Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", - сообщается в материале газеты.
При этом, как не раз говорили в Москве, Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс, в то время как сам блок нацелен на конфронтацию.
Издание отмечает, что различные позиции стран-членов на внешние угрозы является самым серьезным разногласием в НАТО. По информации газеты, в блоке указывали, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем России.