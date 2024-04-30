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Генсек НАТО заявил о "пошатнувшемся" доверии Киева к альянсу
Генсек НАТО заявил о "пошатнувшемся" доверии Киева к альянсу - 30.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил о "пошатнувшемся" доверии Киева к альянсу
Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T18:25+0300
2024-04-30T18:25+0300
2024-04-30T18:25+0300
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины — прим. ред.)", — заявил Столтенберг в интервью агентству Reuters. Генсек НАТО прибыл на Украину, где в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал озабоченность задержками в поставках вооружения и боеприпасов, посетовав, что Украина уже несколько месяцев находится "в невыгодном положении" на фронте.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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нато, украина, поставки, поставки вооружений
Политика, НАТО, УКРАИНА, поставки, поставки вооружений
Генсек НАТО заявил о "пошатнувшемся" доверии Киева к альянсу
Столтенберг: доверие Киева к странам НАТО "пошатнулось" из-за задержек с оружием
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, "пошатнулось" из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины — прим. ред.)", — заявил Столтенберг в интервью агентству Reuters.
Генсек НАТО прибыл на Украину, где в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал озабоченность задержками в поставках вооружения и боеприпасов, посетовав, что Украина уже несколько месяцев находится "в невыгодном положении" на фронте.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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