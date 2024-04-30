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Экономика играет нефтью в политический пинг-понг - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Экономика играет нефтью в политический пинг-понг
Экономика играет нефтью в политический пинг-понг - 30.04.2024, ПРАЙМ
Экономика играет нефтью в политический пинг-понг
Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:00+0300
2024-04-30T08:00+0300
энергетика
мнения аналитиков
?1714453201
Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит 104,46 млн б/с в 2024 году и увеличится до 106,3 млн б/с в 2025 году. ОПЕК отмечает ослабление дефицита на рынке нефти на фоне увеличения добычи в Ливии в феврале на 144 тыс б/с и Нигерии на 47 тыс б/с.В I квартале 2024 года спрос на нефть поставщиков из ОПЕК составит, как ожидается, 27,55 млн б/с по сравнению с общей нефтедобычей альянса на уровне 26,57 млн б/с. Таким образом, дефицит на рынке составляет 0,98 млн б/с по сравнению с 1,18 млн б/с в январе.Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете повысило прогноз по росту потребления нефти на 2024 год до 1,3 млн б/с (на 110 тыс б/с по сравнению с предыдущим прогнозом). В I квартале, по оценке МЭА, спрос вырастет до 1,7 млн б/с , что обусловлено улучшением оценок по США и ростом потребления судового топлива из-за вынужденного удлинения маршрутов танкеров через африканский континент, минуя Красное море.МЭА ожидает дефицита на рынке нефти на уровне 300 тыс б/с в 2024 году, если ОПЕК+ продолжит придерживаться ограничений на добычу.Таким образом, баланс рисков на нефтяном рынке складывается в пользу более высоких цен, в диапазоне $90-100 за баррель нефти марки Brent. Тем не менее инвесторы, похоже, не обращают внимания на фундаментальные факторы, предпочитая играть в пинг-понг и реагируя на новости вокруг арабо-израильского конфликта.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Энергетика, Мнения аналитиков
08:00 30.04.2024
 
Экономика играет нефтью в политический пинг-понг

Аналитик Пырьева: нефть скачет из-за политики, отрицая фундаментальные факторы

Читать Прайм в
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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит 104,46 млн б/с в 2024 году и увеличится до 106,3 млн б/с в 2025 году. ОПЕК отмечает ослабление дефицита на рынке нефти на фоне увеличения добычи в Ливии в феврале на 144 тыс б/с и Нигерии на 47 тыс б/с.
В I квартале 2024 года спрос на нефть поставщиков из ОПЕК составит, как ожидается, 27,55 млн б/с по сравнению с общей нефтедобычей альянса на уровне 26,57 млн б/с. Таким образом, дефицит на рынке составляет 0,98 млн б/с по сравнению с 1,18 млн б/с в январе.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете повысило прогноз по росту потребления нефти на 2024 год до 1,3 млн б/с (на 110 тыс б/с по сравнению с предыдущим прогнозом). В I квартале, по оценке МЭА, спрос вырастет до 1,7 млн б/с , что обусловлено улучшением оценок по США и ростом потребления судового топлива из-за вынужденного удлинения маршрутов танкеров через африканский континент, минуя Красное море.
МЭА ожидает дефицита на рынке нефти на уровне 300 тыс б/с в 2024 году, если ОПЕК+ продолжит придерживаться ограничений на добычу.
Таким образом, баланс рисков на нефтяном рынке складывается в пользу более высоких цен, в диапазоне $90-100 за баррель нефти марки Brent. Тем не менее инвесторы, похоже, не обращают внимания на фундаментальные факторы, предпочитая играть в пинг-понг и реагируя на новости вокруг арабо-израильского конфликта.
© Фото : tradingeconomics.comВлияние политики на нефтяные цены
Влияние политики на нефтяные цены - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Влияние политики на нефтяные цены
© Фото : tradingeconomics.com

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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