Экономика играет нефтью в политический пинг-понг - 30.04.2024, ПРАЙМ
Экономика играет нефтью в политический пинг-понг
Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:00+0300
2024-04-30T08:00+0300
2024-04-30T08:00+0300
энергетика
мнения аналитиков
?1714453201
Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит 104,46 млн б/с в 2024 году и увеличится до 106,3 млн б/с в 2025 году. ОПЕК отмечает ослабление дефицита на рынке нефти на фоне увеличения добычи в Ливии в феврале на 144 тыс б/с и Нигерии на 47 тыс б/с.В I квартале 2024 года спрос на нефть поставщиков из ОПЕК составит, как ожидается, 27,55 млн б/с по сравнению с общей нефтедобычей альянса на уровне 26,57 млн б/с. Таким образом, дефицит на рынке составляет 0,98 млн б/с по сравнению с 1,18 млн б/с в январе.Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете повысило прогноз по росту потребления нефти на 2024 год до 1,3 млн б/с (на 110 тыс б/с по сравнению с предыдущим прогнозом). В I квартале, по оценке МЭА, спрос вырастет до 1,7 млн б/с , что обусловлено улучшением оценок по США и ростом потребления судового топлива из-за вынужденного удлинения маршрутов танкеров через африканский континент, минуя Красное море.МЭА ожидает дефицита на рынке нефти на уровне 300 тыс б/с в 2024 году, если ОПЕК+ продолжит придерживаться ограничений на добычу.Таким образом, баланс рисков на нефтяном рынке складывается в пользу более высоких цен, в диапазоне $90-100 за баррель нефти марки Brent. Тем не менее инвесторы, похоже, не обращают внимания на фундаментальные факторы, предпочитая играть в пинг-понг и реагируя на новости вокруг арабо-израильского конфликта.
Цены на нефть сейчас целиков во власти геополитики. Оценка глобального спроса в апрельском отчете ОПЕК не претерпела изменений. Согласно прогнозу, он составит 104,46 млн б/с в 2024 году и увеличится до 106,3 млн б/с в 2025 году. ОПЕК отмечает ослабление дефицита на рынке нефти на фоне увеличения добычи в Ливии в феврале на 144 тыс б/с и Нигерии на 47 тыс б/с.
В I квартале 2024 года спрос на нефть поставщиков из ОПЕК составит, как ожидается, 27,55 млн б/с по сравнению с общей нефтедобычей альянса на уровне 26,57 млн б/с. Таким образом, дефицит на рынке составляет 0,98 млн б/с по сравнению с 1,18 млн б/с в январе.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете повысило прогноз по росту потребления нефти на 2024 год до 1,3 млн б/с (на 110 тыс б/с по сравнению с предыдущим прогнозом). В I квартале, по оценке МЭА, спрос вырастет до 1,7 млн б/с , что обусловлено улучшением оценок по США и ростом потребления судового топлива из-за вынужденного удлинения маршрутов танкеров через африканский континент, минуя Красное море.
МЭА ожидает дефицита на рынке нефти на уровне 300 тыс б/с в 2024 году, если ОПЕК+ продолжит придерживаться ограничений на добычу.
Таким образом, баланс рисков на нефтяном рынке складывается в пользу более высоких цен, в диапазоне $90-100 за баррель нефти марки Brent. Тем не менее инвесторы, похоже, не обращают внимания на фундаментальные факторы, предпочитая играть в пинг-понг и реагируя на новости вокруг арабо-израильского конфликта.
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