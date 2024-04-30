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Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов - 30.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240430/norvegiya-847818008.html
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов - 30.04.2024, ПРАЙМ
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов
Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T18:45+0300
2024-04-30T18:45+0300
экономика
норвегия
украина
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. "Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", — заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине. Он отметил, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в частности. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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норвегия, украина, военная помощь украине, финансовая помощь для украины
Экономика, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины
18:45 30.04.2024
 
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов

Норвегия нарастит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", — заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине.
Он отметил, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в частности. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу.
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18:25
Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
 
ЭкономикаНОРВЕГИЯУКРАИНАвоенная помощь Украинефинансовая помощь для Украины
 
 
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