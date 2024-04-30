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Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов - 30.04.2024, ПРАЙМ
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов
Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T18:45+0300
2024-04-30T18:45+0300
2024-04-30T18:45+0300
экономика
норвегия
украина
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. "Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", — заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине. Он отметил, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в частности. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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норвегия, украина, военная помощь украине, финансовая помощь для украины
Экономика, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины
Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов
Норвегия нарастит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
"Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", — заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине.
Он отметил, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в частности. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу.
Генсек НАТО заявил о "пошатнувшемся" доверии Киева к альянсу
Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.