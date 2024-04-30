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Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов - 30.04.2024, ПРАЙМ

Норвегия увеличит помощь Киеву на более чем 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T18:45+0300

2024-04-30T18:45+0300

2024-04-30T18:45+0300

экономика

норвегия

украина

военная помощь украине

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Норвегия увеличит помощь Украине на 635,5 миллиона долларов (семь миллиардов норвежских крон), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. "Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (635,5 миллиона долларов)... Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)", — заявил Стёре во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине. Он отметил, что такое решение было принято исходя из вопросов безопасности и стабильности в Европе и Норвегии в частности. Он также сообщил, что 545 миллионов долларов из суммы новой помощи будут предоставлены на военные нужды, остальное же пойдёт на гражданскую программу. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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норвегия, украина, военная помощь украине, финансовая помощь для украины