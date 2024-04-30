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Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде - 30.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T14:35+0300
2024-04-30T14:35+0300
2024-04-30T14:35+0300
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ПАРИЖ, 30 апр — ПРАЙМ. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук. По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск. Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе. Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации. В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы. Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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франция, олимпийские игры, кража
Происшествия, ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, кража
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
RMC: у координатора доставок на олимпийские объекты во Франции украли ноутбук
ПАРИЖ, 30 апр — ПРАЙМ.
У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport
.
В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук.
По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск.
Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе.
Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации.
В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы.
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.