https://1prime.ru/20240430/olimpiada-847815468.html

Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде

Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде - 30.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде

У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:35+0300

2024-04-30T14:35+0300

2024-04-30T14:35+0300

происшествия

франция

олимпийские игры

кража

https://cdnn.1prime.ru/img/76998/22/769982210_0:71:1501:915_1920x0_80_0_0_1075096d571e47a24aa2b73070b56184.jpg

ПАРИЖ, 30 апр — ПРАЙМ. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук. По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск. Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе. Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации. В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы. Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

https://1prime.ru/20240325/olimpiada-846672492.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, олимпийские игры, кража