Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240430/olimpiada-847815468.html
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде - 30.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T14:35+0300
2024-04-30T14:35+0300
происшествия
франция
олимпийские игры
кража
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/22/769982210_0:71:1501:915_1920x0_80_0_0_1075096d571e47a24aa2b73070b56184.jpg
ПАРИЖ, 30 апр — ПРАЙМ. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук. По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск. Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе. Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации. В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы. Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
https://1prime.ru/20240325/olimpiada-846672492.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/22/769982210_92:0:1407:986_1920x0_80_0_0_f08dfecc3549e73ea3877ac552d11a16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, олимпийские игры, кража
Происшествия, ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, кража
14:35 30.04.2024
 
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде

RMC: у координатора доставок на олимпийские объекты во Франции украли ноутбук

© fotolia.com / BeboyПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© fotolia.com / Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 30 апр — ПРАЙМ. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport.
В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук.
По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск.
Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе.
Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летней Олимпиады совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации.
В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
25 марта, 10:24
Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯОлимпийские игрыкража
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала