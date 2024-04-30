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Губернатор рассказал о непредсказуемом поведении реки Ишим под Тюменью - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Губернатор рассказал о непредсказуемом поведении реки Ишим под Тюменью
Губернатор рассказал о непредсказуемом поведении реки Ишим под Тюменью - 30.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор рассказал о непредсказуемом поведении реки Ишим под Тюменью
Пик паводка в селе Абатское Тюменской области должен был наступить 28-29 апреля, однако река Ишим у села ведет себя совершенно непредсказуемо, рассказал... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T11:29+0300
2024-04-30T11:30+0300
происшествия
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Пик паводка в селе Абатское Тюменской области должен был наступить 28-29 апреля, однако река Ишим у села ведет себя совершенно непредсказуемо, рассказал губернатор региона Александр Моор."Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост. Уровень отметки на 10 часов (8.00 мск) - 12 метров 22 сантиметра - это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Кроме того, что касается реки Тобол в Тюменской области, то, по словам Моора, предсказать ее "поведение" также не представляет возможности. Пик паводка на этой реке может прийти в начане мая.
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россия, тюменская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, паводок
11:29 30.04.2024 (обновлено: 11:30 30.04.2024)
 
Губернатор рассказал о непредсказуемом поведении реки Ишим под Тюменью

Губернатор Моор: уровень Ишима непредсказуем в селе Абатское Тюменской области

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкИшим
Ишим - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Пик паводка в селе Абатское Тюменской области должен был наступить 28-29 апреля, однако река Ишим у села ведет себя совершенно непредсказуемо, рассказал губернатор региона Александр Моор.
"Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост. Уровень отметки на 10 часов (8.00 мск) - 12 метров 22 сантиметра - это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, что касается реки Тобол в Тюменской области, то, по словам Моора, предсказать ее "поведение" также не представляет возможности. Пик паводка на этой реке может прийти в начане мая.
 
ПроисшествияРОССИЯТюменская областьпаводок
 
 
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