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Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240430/pentagon-847818150.html
Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву
Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву - 30.04.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву
США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин о перспективах продолжения поставок Киеву ракет ATACMS. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T18:56+0300
2024-04-30T18:56+0300
вооружения
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин о перспективах продолжения поставок Киеву ракет ATACMS. "США предоставят столько возможностей, сколько смогут", — заявил Остин слушаниях в комитете конгресса на вопрос о том, есть ли у Вашингтона намерение продолжать поставки указанных ракет. Остин подтвердил, что ATACMS были поставлены Украине. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847810047.html
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сша, украина, пентагон
Вооружения, США, УКРАИНА, Пентагон
18:56 30.04.2024
 
Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву

Шеф Пентагона о новых поставках ATACMS Киеву: предоставим, сколько получится

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин о перспективах продолжения поставок Киеву ракет ATACMS.
"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", — заявил Остин слушаниях в комитете конгресса на вопрос о том, есть ли у Вашингтона намерение продолжать поставки указанных ракет.
Остин подтвердил, что ATACMS были поставлены Украине.
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
В Белом доме заявили, что Украина уже получает новое вооружение от США
Вчера, 22:25
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
 
ВооруженияСШАУКРАИНАПентагон
 
 
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