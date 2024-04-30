https://1prime.ru/20240430/pentagon-847818150.html

Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву

Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву - 30.04.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона сделал заявление о возможности новых поставок ATACMS Киеву

США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин о перспективах продолжения поставок Киеву ракет ATACMS. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T18:56+0300

2024-04-30T18:56+0300

2024-04-30T18:56+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин о перспективах продолжения поставок Киеву ракет ATACMS. "США предоставят столько возможностей, сколько смогут", — заявил Остин слушаниях в комитете конгресса на вопрос о том, есть ли у Вашингтона намерение продолжать поставки указанных ракет. Остин подтвердил, что ATACMS были поставлены Украине. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847810047.html

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