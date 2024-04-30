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В США заявили об отставании их ВВС от Китая

В США заявили об отставании их ВВС от Китая - 30.04.2024, ПРАЙМ

В США заявили об отставании их ВВС от Китая

Военно-воздушным силам США требуется немедленная и значительная модернизация, чтобы не отставать от военных возможностей КНР, заявил во вторник министр... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T21:45+0300

2024-04-30T21:45+0300

2024-04-30T21:45+0300

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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Военно-воздушным силам США требуется немедленная и значительная модернизация, чтобы не отставать от военных возможностей КНР, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл. "Военно-воздушные силы нуждаются в немедленной и значительной модернизации мощностей, чтобы поддерживать темп растущих военных возможностей КНР", — сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США. По данным Кендалла, нынешние темпы роста оборонных расходов американских ВВС остаются ниже по сравнению с темпом роста оборонного бюджета Китая.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете указал, что на США (916 миллиардов) и КНР (296 миллиардов) – приходится порядка половины всех мировых затрат на оборонные нужды. В 2023 году Соединенные Штаты увеличили свои военные расходы на 2,3%, а Китай – на 6%.

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сша, кнр, вооружение