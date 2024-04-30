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Польша назвала новое условие выплат украинским беженцам
Польша назвала новое условие выплат украинским беженцам - 30.04.2024, ПРАЙМ
Польша назвала новое условие выплат украинским беженцам
Польша будет оказывать финансовую помощь только тем украинским детям, которые посещают польские школы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T16:29+0300
2024-04-30T16:29+0300
2024-04-30T16:29+0300
политика
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пособия
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ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польша будет оказывать финансовую помощь только тем украинским детям, которые посещают польские школы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина. "Мы будем продолжать поддержку, связанную с социальной помощью, поддержкой семей, доступом к образованию. Но в законе, который представил сегодня министр Марчин Кервиньский (глава МВД — ред.), мы вводим изменения ныне существующих правил. Особенно в области образования", — сказал Косиняк-Камыш. В настоящее время граждане Украины, прибывшие в Польшу в качестве беженцев, могут получать ряд пособий, в том числе и так называемое пособие 800+, это выплаты в размере 800 злотых (около 200 долларов) ежемесячно на каждого несовершеннолетнего члена семьи. "Выплаты 800+, другие семейные выплаты будут доступны для всех тех семей, где дети ходят в школы, когда мы имеем подтверждение присутствия в Польше. Ряд людей получают выплаты и сразу выезжают на Украину. Мы делаем систему более прозрачной", — добавил министр. Он уточнил, что необходимость изменений вызвана тем, что некоторые граждане Украины оформляют пособие в Польше, а сами возвращаются на Украину, продолжая получать деньги из польского бюджета. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллионов граждан Украины.
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польша, украина, пособия, дети, беженцы
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, пособия, дети, беженцы
Польша назвала новое условие выплат украинским беженцам
Польша будет платить пособия только тем украинским детям, которые посещают польские школы
ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польша будет оказывать финансовую помощь только тем украинским детям, которые посещают польские школы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания кабмина.
"Мы будем продолжать поддержку, связанную с социальной помощью, поддержкой семей, доступом к образованию. Но в законе, который представил сегодня министр Марчин Кервиньский (глава МВД — ред.), мы вводим изменения ныне существующих правил. Особенно в области образования", — сказал Косиняк-Камыш.
В настоящее время граждане Украины, прибывшие в Польшу в качестве беженцев, могут получать ряд пособий, в том числе и так называемое пособие 800+, это выплаты в размере 800 злотых (около 200 долларов) ежемесячно на каждого несовершеннолетнего члена семьи.
"Выплаты 800+, другие семейные выплаты будут доступны для всех тех семей, где дети ходят в школы, когда мы имеем подтверждение присутствия в Польше. Ряд людей получают выплаты и сразу выезжают на Украину. Мы делаем систему более прозрачной", — добавил министр.
Нашли виноватых. Украинские беженцы все больше раздражают поляков
Он уточнил, что необходимость изменений вызвана тем, что некоторые граждане Украины оформляют пособие в Польше, а сами возвращаются на Украину, продолжая получать деньги из польского бюджета.
По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллионов граждан Украины.