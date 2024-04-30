https://1prime.ru/20240430/polsha-847818287.html

Президент Польши настаивает на встрече с премьером по вопросу ЯО

Президент Польши настаивает на встрече с премьером по вопросу ЯО - 30.04.2024, ПРАЙМ

Президент Польши настаивает на встрече с премьером по вопросу ЯО

Президент Польши Анджей Дуда настаивает на встрече с премьер-министром республики Дональдом Туском на тему размещения на территории страны ядерного оружия,... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T19:06+0300

2024-04-30T19:06+0300

2024-04-30T19:06+0300

вооружения

польша

анджей дуда

дональд туск

ядерное оружие

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ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда настаивает на встрече с премьер-министром республики Дональдом Туском на тему размещения на территории страны ядерного оружия, сообщил журналистам госсекретарь Канцелярии президента Войцех Колярский. "Президент пригласил в 20-ю годовщину вступления Польши в Европейский союз премьер-министра Дональда Туска, чтобы в этот день поговорить о приоритетах польского президентства в ЕС. Премьер-министр также хотел поговорить с президентом о вопросе, который в последнее время вызвал большой интерес и много эмоций, то есть Nuclear Sharing", — сказал Колярский. Госсекретарь пояснил, что президент Дуда направил премьеру Туску повторное приглашение, так как последний в понедельник проводил встречу с членами правительства, а во вторник делал заявление для прессы, что может свидетельствовать, что состояние здоровья позволит Туску встретиться и с Дудой. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск в заявил, что хочет встретиться с Дудой и спросить, что заставило последнего сделать такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://1prime.ru/20240429/polsha-847803188.html

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польша, анджей дуда, дональд туск, ядерное оружие