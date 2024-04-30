https://1prime.ru/20240430/rossiya-847816839.html

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США - 30.04.2024, ПРАЙМ

Россия одним действием унизила Запад, заявили в США

Выставка трофейной техники в Москве из зоны СВО унизительна для стран НАТО, заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T16:40+0300

2024-04-30T16:40+0300

2024-04-30T16:40+0300

вооружения

россия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1d/847807033_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_94a2ca053bd0ee8329dfe88b70663f64.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Выставка трофейной техники в Москве из зоны СВО унизительна для стран НАТО, заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь они демонстрируют технику. <…> Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.Джонсон заявил, что выставка трофейной техники стала напоминанием, что западные технологии оказались неэффективны.Ранее The Times писала, что эта выставка стала российской демонстрацией уверенности в победе в ходе украинского конфликта.Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая США, ФРГ, Францию, Турцию, Чехию, Финляндию и Украину. Посетители смогут увидеть в том числе британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard.

https://1prime.ru/20240429/oruzhie-847807258.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато