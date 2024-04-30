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Россия одним действием унизила Запад, заявили в США
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США - 30.04.2024, ПРАЙМ
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США
Выставка трофейной техники в Москве из зоны СВО унизительна для стран НАТО, заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T16:40+0300
2024-04-30T16:40+0300
2024-04-30T16:40+0300
вооружения
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Выставка трофейной техники в Москве из зоны СВО унизительна для стран НАТО, заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Теперь они демонстрируют технику. <…> Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.Джонсон заявил, что выставка трофейной техники стала напоминанием, что западные технологии оказались неэффективны.Ранее The Times писала, что эта выставка стала российской демонстрацией уверенности в победе в ходе украинского конфликта.Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая США, ФРГ, Францию, Турцию, Чехию, Финляндию и Украину. Посетители смогут увидеть в том числе британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard.
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россия, нато
Россия одним действием унизила Запад, заявили в США
Джонсон: выставив трофейную натовскую технику в Москве, Россия унизила Запад
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Выставка трофейной техники в Москве из зоны СВО унизительна для стран НАТО, заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
"Теперь они демонстрируют технику. <…> Вы знаете, это направлено на унижение Запада", — отметил он.
Джонсон заявил, что выставка трофейной техники стала напоминанием, что западные технологии оказались неэффективны.
Ранее The Times
писала, что эта выставка стала российской демонстрацией уверенности в победе в ходе украинского конфликта.
Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая США, ФРГ, Францию, Турцию, Чехию, Финляндию и Украину. Посетители смогут увидеть в том числе британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard.
Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе