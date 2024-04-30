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Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции
Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции - 30.04.2024, ПРАЙМ
Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции
Авдеевском направлении ВСУ вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения теробороны, рассказал французский аналитик Ульрих Буна в интервью телеканалу LCI. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T06:24+0300
2024-04-30T06:24+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Для сдерживания российской армии на Авдеевском направлении ВСУ вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения теробороны, рассказал французский аналитик Ульрих Буна в интервью телеканалу LCI."Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь (на Авдеевском направлении. — Прим. ред.), — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта, &lt;…&gt; просто так, чтобы попытаться заполнить брешь", — заявил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Буна отметил, что подобное привлечение недостаточно обученных подразделений демонстрирует значительный дефицит солдат в украинской армии. В качестве другой проблемы ВСУ на Авдеевском направлении аналитик упомянул слабые оборонительный позиции, показавшие неспособность сдержать удары российской армии.Французский аналитик опасается, что Россия может добиться еще больших успехов на Донбассе. По его словам, то, что сейчас можно наблюдать в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах, вероятно, и есть весеннее наступление России.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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россия, украина, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
06:24 30.04.2024
 
Бросили в бой. Отчаянное решение ВСУ вызвало ужас во Франции

LCI: ВСУ бросили в бой резервы без опыта из-за угрозы прорыва под Авдеевкой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Для сдерживания российской армии на Авдеевском направлении ВСУ вынуждены наспех бросать в бой бывшие подразделения теробороны, рассказал французский аналитик Ульрих Буна в интервью телеканалу LCI.
"Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь (на Авдеевском направлении. — Прим. ред.), — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта, <…> просто так, чтобы попытаться заполнить брешь", — заявил эксперт.
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Кроме того, Буна отметил, что подобное привлечение недостаточно обученных подразделений демонстрирует значительный дефицит солдат в украинской армии. В качестве другой проблемы ВСУ на Авдеевском направлении аналитик упомянул слабые оборонительный позиции, показавшие неспособность сдержать удары российской армии.
Французский аналитик опасается, что Россия может добиться еще больших успехов на Донбассе. По его словам, то, что сейчас можно наблюдать в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах, вероятно, и есть весеннее наступление России.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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