https://1prime.ru/20240430/spetsoperatsiya-na-ukraine-847811396.html

"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - 30.04.2024, ПРАЙМ

"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Еще до начала полномасштабного наступления российских Вооруженных сил Украина может остаться без солдат, поделился своим мнением в социальной сети Х... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T07:04+0300

2024-04-30T07:04+0300

2024-04-30T07:04+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еще до начала полномасштабного наступления российских Вооруженных сил Украина может остаться без солдат, поделился своим мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> "Наступление России" еще даже не началось", — упомянул он.Как добавил офицер, каждый день ВСУ лишаются порядка сотни человек. По его словам, государство движется к коллапсу.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. По его словам, на данный момент российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847807773.html

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россия, украина, всу, сво