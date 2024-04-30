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"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - 30.04.2024, ПРАЙМ
"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Еще до начала полномасштабного наступления российских Вооруженных сил Украина может остаться без солдат, поделился своим мнением в социальной сети Х... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T07:04+0300
2024-04-30T07:04+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еще до начала полномасштабного наступления российских Вооруженных сил Украина может остаться без солдат, поделился своим мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."У Украины уже заканчиваются солдаты. &lt;...&gt; "Наступление России" еще даже не началось", — упомянул он.Как добавил офицер, каждый день ВСУ лишаются порядка сотни человек. По его словам, государство движется к коллапсу.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. По его словам, на данный момент российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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россия, украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
07:04 30.04.2024
 
"Сотни в день". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Полковник Макгрегор: людские ресурсы ВСУ подходят к концу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еще до начала полномасштабного наступления российских Вооруженных сил Украина может остаться без солдат, поделился своим мнением в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"У Украины уже заканчиваются солдаты. <...> "Наступление России" еще даже не началось", — упомянул он.
Как добавил офицер, каждый день ВСУ лишаются порядка сотни человек. По его словам, государство движется к коллапсу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. По его словам, на данный момент российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
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