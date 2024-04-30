Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240430/spetsoperatsiya-na-ukraine-847811782.html
"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине
"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине - 30.04.2024, ПРАЙМ
"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине
Потенциальная отправка на Украину американской армии станет "неприкрытой оккупацией" страны, а военные США отныне будут расцениваться как оккупанты и... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:02+0300
2024-04-30T08:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82660/81/826608148_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_28afd418214289a4c434342158161538.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Потенциальная отправка на Украину американской армии станет "неприкрытой оккупацией" страны, а военные США отныне будут расцениваться как оккупанты и интервенты, поделился своим мнением с РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты. Они автоматически станут приоритетной законной целью. Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с Зеленским", - заявил политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРогов также добавил, что если Штаты и решатся ввести свои войска на территорию Украины, то сделают это последними, то есть после того как закончатся "украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты", так как, по его словам, они ниже по классу, статусу и "чистоте крови". Политик резюмировал, что Вашингтон будет бросать "в топку" военного противостояния с Москвой все новое "топливо", так как, по словам политика, американцы придерживаются концепции войны на чужой территории и чужими руками."Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", - подчеркнул Рогов.Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин сказала, что США введут свои войска на Украину только после полного провала ВСУ, а пока страна будет продолжать финансировать Киев.
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847803352.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82660/81/826608148_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_34ff31819499b132dd093214d7afee80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, СВО
08:02 30.04.2024 (обновлено: 08:09 30.04.2024)
 
"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине

Рогов: появление американских войск на Украине станет неприкрытой оккупацией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Танки Т-90А
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Потенциальная отправка на Украину американской армии станет "неприкрытой оккупацией" страны, а военные США отныне будут расцениваться как оккупанты и интервенты, поделился своим мнением с РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты. Они автоматически станут приоритетной законной целью. Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с Зеленским", - заявил политик.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Рогов также добавил, что если Штаты и решатся ввести свои войска на территорию Украины, то сделают это последними, то есть после того как закончатся "украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты", так как, по его словам, они ниже по классу, статусу и "чистоте крови".
Политик резюмировал, что Вашингтон будет бросать "в топку" военного противостояния с Москвой все новое "топливо", так как, по словам политика, американцы придерживаются концепции войны на чужой территории и чужими руками.
"Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", - подчеркнул Рогов.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин сказала, что США введут свои войска на Украину только после полного провала ВСУ, а пока страна будет продолжать финансировать Киев.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
Вчера, 15:58
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала