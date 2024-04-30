https://1prime.ru/20240430/spetsoperatsiya-na-ukraine-847811782.html

"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине

"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине - 30.04.2024, ПРАЙМ

"По чистоте крови". Рогов оценил возможное появление войск США на Украине

Потенциальная отправка на Украину американской армии станет "неприкрытой оккупацией" страны, а военные США отныне будут расцениваться как оккупанты и... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T08:02+0300

2024-04-30T08:02+0300

2024-04-30T08:09+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Потенциальная отправка на Украину американской армии станет "неприкрытой оккупацией" страны, а военные США отныне будут расцениваться как оккупанты и интервенты, поделился своим мнением с РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты. Они автоматически станут приоритетной законной целью. Сегодня США фактически являются главным оккупантом на постукраинском пространстве, посадив на трон полностью подконтрольный марионеточный режим во главе с Зеленским", - заявил политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРогов также добавил, что если Штаты и решатся ввести свои войска на территорию Украины, то сделают это последними, то есть после того как закончатся "украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты", так как, по его словам, они ниже по классу, статусу и "чистоте крови". Политик резюмировал, что Вашингтон будет бросать "в топку" военного противостояния с Москвой все новое "топливо", так как, по словам политика, американцы придерживаются концепции войны на чужой территории и чужими руками."Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", - подчеркнул Рогов.Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин сказала, что США введут свои войска на Украину только после полного провала ВСУ, а пока страна будет продолжать финансировать Киев.

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