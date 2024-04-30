https://1prime.ru/20240430/spetsoperatsiya-na-ukraine-847813734.html

На Западе раскрыли, что сделали из-за страха перед Россией

На Западе раскрыли, что сделали из-за страха перед Россией - 30.04.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что сделали из-за страха перед Россией

Западные страны опасаются, что в случае масштабных поставок военной помощи Украине они могут спровоцировать Россию, рассказал экс-глава Национального... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T11:57+0300

2024-04-30T11:57+0300

2024-04-30T11:57+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Западные страны опасаются, что в случае масштабных поставок военной помощи Украине они могут спровоцировать Россию, рассказал экс-глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар в интервью La Vanguardia."То, что мы делаем на Западе, — это поддерживаем Украину, и поддерживаем, надо сказать, не очень. Украине дают инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, потому что нет желания провоцировать третью мировую войну", — заявил он.Кроме того, Дескайар уточнил, что мировое сообщество боится поражения России, потому что не может предсказать ее поведение в случае проигрыша.Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Североатлантический альянс не выполнил два важных условия по поддержке ВСУ. По его словам, блок обеспечил Киев деньгами, но не наладил бесперебойную поставку оружия на фронт. Зеленский также пожаловался, что НАТО не уточнила, что конкретно доедет до Украины.Палата представителей конгресса США согласовала очередной транш финансовой помощи для Киева на сумму порядка 61 миллиарда долларов. Однако в Верховной раде оказались недвольны и заявили, что из этих денег Киеву достанутся "крох с барского стола".

https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847812203.html

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россия, украина, нато, всу