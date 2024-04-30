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США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики - 30.04.2024, ПРАЙМ

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

Власти США приняло решение продлить разрешение на операции в сфере энергетики для российских банков. Об этом говорится в генеральной лицензии американского... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T06:35+0300

2024-04-30T06:35+0300

2024-04-30T06:47+0300

энергетика

россия

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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Власти США приняло решение продлить разрешение на операции в сфере энергетики для российских банков. Об этом говорится в генеральной лицензии американского Министерства финансов."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — сообщается в материале.Отмечается, что в перечень российских банков попали "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.С начала российской специальной операции на Украине Америка ввела множество рестрикций против российских юридических лиц и финансовых организаций. При этом американский Минфин изначально разрешил проводить транзакции, связанные с энергетикой, с некоторыми попавшими под ограничения структурами.В одной из предыдущих редакцией генлицензии пояснялось, что термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть.Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.

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