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США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики - 30.04.2024, ПРАЙМ
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США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики
США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики - 30.04.2024, ПРАЙМ
США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики
Власти США приняло решение продлить разрешение на операции в сфере энергетики для российских банков. Об этом говорится в генеральной лицензии американского... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T06:35+0300
2024-04-30T06:47+0300
энергетика
россия
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Власти США приняло решение продлить разрешение на операции в сфере энергетики для российских банков. Об этом говорится в генеральной лицензии американского Министерства финансов."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — сообщается в материале.Отмечается, что в перечень российских банков попали "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.С начала российской специальной операции на Украине Америка ввела множество рестрикций против российских юридических лиц и финансовых организаций. При этом американский Минфин изначально разрешил проводить транзакции, связанные с энергетикой, с некоторыми попавшими под ограничения структурами.В одной из предыдущих редакцией генлицензии пояснялось, что термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть.Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.
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россия, сша
Энергетика, РОССИЯ, США
06:35 30.04.2024 (обновлено: 06:47 30.04.2024)
 
США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

Минфин США снял запрет на операции с банками РФ для расчётов в сфере энергетики

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Власти США приняло решение продлить разрешение на операции в сфере энергетики для российских банков. Об этом говорится в генеральной лицензии американского Министерства финансов.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — сообщается в материале.
Отмечается, что в перечень российских банков попали "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.
С начала российской специальной операции на Украине Америка ввела множество рестрикций против российских юридических лиц и финансовых организаций. При этом американский Минфин изначально разрешил проводить транзакции, связанные с энергетикой, с некоторыми попавшими под ограничения структурами.
В одной из предыдущих редакцией генлицензии пояснялось, что термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть.
Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.
 
ЭнергетикаРОССИЯСША
 
 
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